Le nouveau préfet montre les muscles à Lyon : 1000 policiers et gendarmes déployés contre le narcotrafic, 74 interpellations

Mise à jour à 19h45 : on monte désormais à 74 interpellations.

Mise à jour à 17h00 : en déplacement dans le quartier de la Guillotière aux côtés du maire de Lyon Grégory Doucet, Etienne Guyot a annoncé l'interpellation de 65 personnes au cours de la journée. Les policiers et gendarmes mobilisés ont également mis la main sur 100 kg de drogue et sept armes.

Une vaste opération est en cours dans l'agglomération lyonnaise. 1 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. «J'avais annoncé hier que la lutte contre les narcotrafics et la guerre des territoires était la priorité absolue», affirme le préfet Étienne Guyot#lyon #rhône #sécurité pic.twitter.com/4ZfRVx44LN — Lyon Mag (@lyonmag) May 19, 2026

Article initial : Tous les regards sont tournés vers Lyon. Après le paillassonnage survenu à Décines-Charpieu la semaine dernière, conduisant à un incendie mortel et trois victimes, et alors qu'une fusillade a éclaté dans le 8e arrondissement lundi soir, et qu'un autre sinistre criminel a eu lieu dans le 3e, le préfet Etienne Guyot réagit.

En poste depuis 24h, il va multiplier les déplacements sur le terrain ce mardi.

La préfecture du Rhône annonce que plus de 1000 policiers nationaux et gendarmes sont actuellement déployés pour réaliser 200 opérations de contrôles ciblés dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.

Reste à connaître le bilan de cette opération XXL, ainsi que son action sur la flambée des règlements de comptes et des guerres de territoire.