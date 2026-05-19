Sécurité

Le nouveau préfet montre les muscles à Lyon : 1000 policiers et gendarmes déployés contre le narcotrafic, 74 interpellations

Le nouveau préfet montre les muscles à Lyon : 1000 policiers et gendarmes déployés contre le narcotrafic, 74 interpellations

Alors qu'une fusillade et un paillassonnage ont eu lieu le jour-même de son investiture, le nouveau préfet du Rhône Etienne Guyot réplique. Ce mardi 19 mai, plus de 1000 policiers et gendarmes sont déployés sur le territoire pour lutter contre le narcotrafic.

Mise à jour à 19h45 : on monte désormais à 74 interpellations.

Mise à jour à 17h00 : en déplacement dans le quartier de la Guillotière aux côtés du maire de Lyon Grégory Doucet, Etienne Guyot a annoncé l'interpellation de 65 personnes au cours de la journée. Les policiers et gendarmes mobilisés ont également mis la main sur 100 kg de drogue et sept armes.

Article initial : Tous les regards sont tournés vers Lyon. Après le paillassonnage survenu à Décines-Charpieu la semaine dernière, conduisant à un incendie mortel et trois victimes, et alors qu'une fusillade a éclaté dans le 8e arrondissement lundi soir, et qu'un autre sinistre criminel a eu lieu dans le 3e, le préfet Etienne Guyot réagit.

En poste depuis 24h, il va multiplier les déplacements sur le terrain ce mardi.

La préfecture du Rhône annonce que plus de 1000 policiers nationaux et gendarmes sont actuellement déployés pour réaliser 200 opérations de contrôles ciblés dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.

Reste à connaître le bilan de cette opération XXL, ainsi que son action sur la flambée des règlements de comptes et des guerres de territoire.

32 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
ezName le 19/05/2026 à 20:48
Rlb a écrit le 19/05/2026 à 17h13

Mais comme la justice 'laxiste ne suit pas.
Feuille de paille.

Exact, à quoi servent les muscles si il n’y a pas le cerveau ? Vivement que ces magistrats ideologisés soient remplacés par ChatGPT

Signaler Répondre
avatar
Petite Ortie le 19/05/2026 à 20:24

Qu'entendez-vous par arme ?
Arme à feu ? Arme blanche ?

Cela va se passer une fois pour le début de l'investiture ou d'autres opérations vont suivre ?
Toujours dubitative face à ce genre d'annonce qui se veut "spectaculaire".

Signaler Répondre
avatar
eureka le 19/05/2026 à 19:20

ce n'est pas la répression policière la solution sinon ca ferait des décennies qu'on serait débarrassé du problème. Les politiques doivent innover mais c'est trop compliqué pour eux

Signaler Répondre
avatar
Gui le 19/05/2026 à 19:19

Doucet se la joue Sarkozy et sort le Karcher.

Signaler Répondre
avatar
il n est pas necessaire le 19/05/2026 à 19:07
Calahann a écrit le 19/05/2026 à 18h11

1000 FDO pour Juste 100 kilos de stupéfiants et 7 armes.
Peut mieux faire avec tout cet effectif.
Juste le temps de se débarrasser de ces drogues, que voilà plusieurs centaines de kilos sont en route pour Lugdunum 😂😂😂
C'est peine perdue en vrai !

de craindre d 'echouer pour entreprendre..vous etes un defaitiste ...peut etre ?meme ?un traitre...à croire que vous travaillez pour le camp adverse

Signaler Répondre
avatar
Mjflex le 19/05/2026 à 18:54

A Guillotière tu peux acheter des cigarettes malgres la présence de la police ainsi qu'à fumer pour 10 euros minimun.il fait faire attention.

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 19/05/2026 à 18:20

Les individus interpellés vont écoper d'au mons 40 minutes de garde à vue ... ça ne plaisante plus !!!

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 19/05/2026 à 18:11

1000 FDO pour Juste 100 kilos de stupéfiants et 7 armes.
Peut mieux faire avec tout cet effectif.
Juste le temps de se débarrasser de ces drogues, que voilà plusieurs centaines de kilos sont en route pour Lugdunum 😂😂😂
C'est peine perdue en vrai !

Signaler Répondre
avatar
Effectivement le 19/05/2026 à 17:57
que du vent a écrit le 19/05/2026 à 14h19

Il faut arrêter de passer de la pommade sur le peuple,ils nous prennent pour des idiots ou quoi ce préfet je vais l'appeler la Fée Carabosse d'un coup de baguette magique plouf le problème est résolu.

Parfaitement.
On se rapproche des élections, beaucoup serrent les fesses, donc ils vont s'agiter de plus en plus pendant 11 mois.

Signaler Répondre
avatar
Effectivement le 19/05/2026 à 17:55
phil 6 a écrit le 19/05/2026 à 17h16

pas de deal pas de client, ça marche aussi

Oui mais répéter la propagande médiatique et politique c'est occulter les pays producteurs notamment le Maroc.
Moins de production c'est baisser l'offre et par conséquence augmenter les prix.
Prix plus élevé moins de clients moins de dealers.

Signaler Répondre
avatar
Vive cnews le 19/05/2026 à 17:17
Ex Précisions a écrit le 19/05/2026 à 15h28

"paillassonnage", nouveau mot pour le Robert ;-)
Quand j'étais môme c'était des déjections dans un papier journal où ils mettaient le feu et sonnaient à la porte. La personne ouvrait et éteignait avec le pied... Au moins pas trop de risque de propagation de l'incendie.
Je n'ai croisé aucun policier durant la matinée contrairement à d'habitude, ils ont tous dû être réquisitionnés, résultat plus personne en cas de problème.

Mon pauvre, tu aurais dû rester chez toi devant la tv

Signaler Répondre
avatar
phil 6 le 19/05/2026 à 17:16
Condamner très fermement les clients a écrit le 19/05/2026 à 14h32

Pas de client pas de deal
CQFD

pas de deal pas de client, ça marche aussi

Signaler Répondre
avatar
Effectivement le 19/05/2026 à 17:14
Solidarité 69 a écrit le 19/05/2026 à 15h10

Les narcotrafiquants doivent avoir très peur.
Même les juges LFIstes se gaussent.

Vous avez effectivement raison sans trop y croire :
-La quinzaine d arrestation ce matin
-Les dizaines et dizaines de kilos de drogues saisis
Tout cela semble dérisoire mais pas pour les personnes qui vont finir au zonzon ou qui devront "rembourser" les kilos de drogue disparus .
Oui , les narcos ont peur et en plus certains vont parler ...l insécurité prédomine.

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 19/05/2026 à 17:13

Mais comme la justice 'laxiste ne suit pas.
Feuille de paille.

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 19/05/2026 à 16:56

Quel commentaires vont , nous trouver l
les gens deLFI??? le même refrain, la police TUE

Signaler Répondre
avatar
LiEauNez le 19/05/2026 à 16:40

Au-delà du trafic et des règlements de compte, qui touchent souvent des personnes déjà impliquées dans ces milieux, le vrai sujet pour beaucoup de citoyens, c’est la délinquance et les incivilités du quotidien. Agressions, vols, menaces, harcèlement, nuisances : ce sont ces faits répétés qui dégradent concrètement la vie des gens. Le plus triste, c’est que beaucoup ont le sentiment que rien n’est réellement fait. Je ne connais presque personne qui n’ait pas, dans son entourage, quelqu’un qui se soit déjà fait agresser ou voler. Ce sentiment d’abandon est profondément inquiétant.

Signaler Répondre
avatar
CHOUF le 19/05/2026 à 16:27
Catalan a écrit le 19/05/2026 à 15h49

la télé était elle présente ? Si oui , tous les dealers étaient au courant. 1000 personnes mobilisées, forcément des fuites .

Journée de repos pour les CHOUFS 🤣😂

Signaler Répondre
avatar
il est plus que temps le 19/05/2026 à 16:22

Il est vraiment urgent de se réveiller et de ne pas donner des coups de batons dans l'eau comme d'habitude !

Signaler Répondre
avatar
ppppp le 19/05/2026 à 16:07

Loooollll

Des résultats durables, c'est ça que l'on veut.

Et les dealers au bagne.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 19/05/2026 à 15:49

la télé était elle présente ? Si oui , tous les dealers étaient au courant. 1000 personnes mobilisées, forcément des fuites .

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 19/05/2026 à 15:42

Sortez les matraques, les gourdins, les taser et flashball n'y allez pas à doses homéopathiques, la bastonnade bien administrée est curative pour les affections aiguës et chroniques notamment pour les récidives pathologiques .

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 19/05/2026 à 15:34

Encore une opération place nette XXL ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 19/05/2026 à 15:28

"paillassonnage", nouveau mot pour le Robert ;-)
Quand j'étais môme c'était des déjections dans un papier journal où ils mettaient le feu et sonnaient à la porte. La personne ouvrait et éteignait avec le pied... Au moins pas trop de risque de propagation de l'incendie.
Je n'ai croisé aucun policier durant la matinée contrairement à d'habitude, ils ont tous dû être réquisitionnés, résultat plus personne en cas de problème.

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 19/05/2026 à 15:10

Les narcotrafiquants doivent avoir très peur.
Même les juges LFIstes se gaussent.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 19/05/2026 à 14:44

Y vont resté jusqu'à quand mdr

Signaler Répondre
avatar
Condamner très fermement les clients le 19/05/2026 à 14:32

Pas de client pas de deal
CQFD

Signaler Répondre
avatar
LA GALINETTE CENDRÉ le 19/05/2026 à 14:24

Avec la moitié des effectifs déployés plutôt en civils à des endroits stratégiques ils pourraient obtenir de sérieux résultats.
On dirait un sketch des inconnus sur la chasse de la galinette cendré 🤣😂😂

Signaler Répondre
avatar
que du vent le 19/05/2026 à 14:19

Il faut arrêter de passer de la pommade sur le peuple,ils nous prennent pour des idiots ou quoi ce préfet je vais l'appeler la Fée Carabosse d'un coup de baguette magique plouf le problème est résolu.

Signaler Répondre
avatar
Vous comprenez rien le 19/05/2026 à 14:06

Ce qu'il faut Messieurs les politiques c'est être tous les jours sur le terrain! Et virez tout ces juges de gauches!
Ah j'oubliai de vraies peines dissuasives, et pas une visite au Louvre 😉

Signaler Répondre
avatar
Montalino le 19/05/2026 à 14:02

Bravo

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 19/05/2026 à 13:42

Une douzaine d'heures de calme relatif...

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 19/05/2026 à 13:40

Et ils sortent d'où tous ces policiers ???
Il les a fabriqués cette nuit ??? Mdr

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.