Judiciaire

Jeremstar relaxé après son intrusion anti-corrida dans les arènes de Nîmes

Jeremstar relaxé après son intrusion anti-corrida dans les arènes de Nîmes
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Poursuivi après avoir pénétré dans les arènes de Nîmes en pleine corrida avec un message hostile à la tauromachie, l’influenceur lyonnais Jeremstar a été relaxé ce mardi. Le tribunal a estimé que la corrida ne pouvait être assimilée à une compétition sportive.

Le tribunal correctionnel de Nîmes a tranché. Ce mardi 9 juin, l’influenceur Jeremstar, de son vrai nom Jérémy Gisclon, a été relaxé après son intrusion remarquée dans les arènes de Nîmes lors d’une corrida, en septembre 2025.

L’homme de 39 ans, suivi par plusieurs millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, comparaissait pour s’être introduit dans l’enceinte en plein spectacle, brandissant une banderole détournée affichant un message anti-corrida.

Au cœur du dossier : la qualification juridique des arènes et de la corrida elle-même. Le tribunal a considéré que la tauromachie ne pouvait être assimilée à une activité sportive, ce qui prive les poursuites de leur fondement légal.

L’influenceur était poursuivi pour intrusion dans une enceinte sportive perturbant le déroulement d’une compétition, une infraction passible d’un an d’emprisonnement. Lors de l’audience, le parquet avait requis une amende comprise entre 5 000 et 6 000 euros, assortie d’une interdiction de fréquenter les arènes.

Jeremstar avait assumé son geste, expliquant avoir agi pour le compte de l’association PETA France afin de dénoncer ce qu’il qualifie de "spectacles barbares".

Le parquet n’a pas encore indiqué s’il comptait faire appel de cette décision.

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jeremstar

2 commentaires
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Ex Précisions le 09/06/2026 à 18:27

Rien de meilleur que des animelles fraichement coupées à la sauce moutarde ;-)
Ces gens là ne savent pas vivre !

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moi le 09/06/2026 à 18:04

rien que le nom....pfffff

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