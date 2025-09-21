Le lyonnais Jeremstar placé en garde à vue après une action anti-corrida à Nîmes

Militant contre la tauromachie, Jeremstar a pénétré dans l’arène muni d’une pancarte où l’on pouvait lire "Fuck la corrida" et vêtu d’un tee-shirt militant. Rapidement maîtrisé par les agents de sécurité, il a été évacué puis interpellé par la police avec deux autres activistes qui participaient à l’action.

Cette irruption avait été planifiée avec l’association de défense des animaux PETA France, qui revendique l’action. L’ONG estime qu’elle visait à dénoncer une pratique "cruelle et d’un autre temps".

Dans une vidéo diffusée peu avant son interpellation, Jeremstar déclare : "Je déteste la corrida. Ce n’est pas de l’art mais de la torture animale. Cette tradition ignoble doit être abolie. Je ne comprends pas comment ce spectacle honteux est encore possible en 2025."

PETA France a réagi à la garde à vue en dénonçant "un manquement honteux à la justice" et en rappelant que l’objectif de l’action était de sensibiliser le public à la souffrance des animaux.

Jeremstar, originaire de Lyon et suivi par plus de deux millions de personnes sur Instagram, est une figure médiatique connue pour ses chroniques et prises de position sur les réseaux sociaux. Son interpellation a suscité un vif écho parmi ses abonnés, mais aussi dans le débat plus large sur la place de la corrida en France.

Les trois activistes interpellés devraient être convoqués devant la justice pour intrusion et trouble à l’ordre public.