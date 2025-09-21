People

Le lyonnais Jeremstar placé en garde à vue après une action anti-corrida à Nîmes

Le lyonnais Jeremstar placé en garde à vue après une action anti-corrida à Nîmes

L’influenceur lyonnais Jérémy Gisclon, connu sous le nom de Jeremstar, a été placé en garde à vue vendredi soir après avoir interrompu une corrida aux arènes de Nîmes, en marge de la Feria des Vendanges.

Militant contre la tauromachie, Jeremstar a pénétré dans l’arène muni d’une pancarte où l’on pouvait lire "Fuck la corrida" et vêtu d’un tee-shirt militant. Rapidement maîtrisé par les agents de sécurité, il a été évacué puis interpellé par la police avec deux autres activistes qui participaient à l’action.

Cette irruption avait été planifiée avec l’association de défense des animaux PETA France, qui revendique l’action. L’ONG estime qu’elle visait à dénoncer une pratique "cruelle et d’un autre temps".

Dans une vidéo diffusée peu avant son interpellation, Jeremstar déclare : "Je déteste la corrida. Ce n’est pas de l’art mais de la torture animale. Cette tradition ignoble doit être abolie. Je ne comprends pas comment ce spectacle honteux est encore possible en 2025."

PETA France a réagi à la garde à vue en dénonçant "un manquement honteux à la justice" et en rappelant que l’objectif de l’action était de sensibiliser le public à la souffrance des animaux.

Jeremstar, originaire de Lyon et suivi par plus de deux millions de personnes sur Instagram, est une figure médiatique connue pour ses chroniques et prises de position sur les réseaux sociaux. Son interpellation a suscité un vif écho parmi ses abonnés, mais aussi dans le débat plus large sur la place de la corrida en France.

Les trois activistes interpellés devraient être convoqués devant la justice pour intrusion et trouble à l’ordre public.

Tags :

jeremstar

corrida

25 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Match nul le 22/09/2025 à 11:01
D'où c'est ? a écrit le 21/09/2025 à 22h15

Est-ce qu'il aurait les c... de dire "fuck Poutine" à Moscou ?

Vu comme ça, il en a pas plus et pas moins que les adorateurs de Poutine qui préfèrent rester en France plutôt que d'aller s’installer chez leur idole. Parce que "y'a bon la France" !

Signaler Répondre
avatar
:( le 22/09/2025 à 03:20

jeremstar ? c'est qui ? quoi ?

Signaler Répondre
avatar
Karl le 21/09/2025 à 23:56

Pourtant terminer avec la queue ne le gêne pas d'habitude... il ne lui manque que les oreilles

Signaler Répondre
avatar
D'où c'est ? le 21/09/2025 à 22:15

Est-ce qu'il aurait les c... de dire "fuck Poutine" à Moscou ?

Signaler Répondre
avatar
Le doigt, la lune le 21/09/2025 à 19:45
Socrate69 a écrit le 21/09/2025 à 13h57

C'est insupportable cette mode des "influenceurs". Des gens qui ne servent à rien, décérébrés la plupart du temps, qui sont là que pour faire du fric par tous les moyens quitte à aller se faire chier dessus à Dubaï.

Le pire que j'ai vu dans un article c'est une influenceuse en micro-maillot de bain sur un yacht (quasiment rien, les seins refaits, la bouche en cul de poule) qui disait vouloir "faire de l'humanitaire dans un pays musulman" ...

Quand je vois des gens fixés sur Tik-Tok je ne comprend pas non plus

Ici cet "influenceur" qui n'a jamais servis à rien, qui n'est pas bon, qui trainait depuis des années en région lyonnaise pour se faire connaitre désespérément. C'est qui qui l'a sorti de l'anonymat ce gars là? Si encore c'était un top model je comprendrais que certains le suivent pour se rincer l'oeil mais ce n'est pas le cas.

Toi t'es focalisé sur le doigt !
En l'espèce, le sujet n'est PAS l'influenceur à cervelle de moineau, mais la corrida. T'as pas un avis en moins de 500 lignes à nous donner, toi d'habitude si verbeux ?

Signaler Répondre
avatar
Il est comme toi le 21/09/2025 à 19:43
Ex Précisions a écrit le 21/09/2025 à 10h15

Un écolo-lfiste qui n'a pas fini sa puberté, ça lui passera avec l'âge...

Bon d'accord, il est pas très futé comme 99 % des influenceurs, mais c'est tout ce que t'inspires la corrida ? Toi qui a un avis sur tout, tout le temps, vas-y, développe : où peut bien se situer le plaisir de torturer un animal devant des milliers de sadiques sans cervelle ? Sadiques dont tu dois faire partie vu ta réaction...

Signaler Répondre
avatar
il est bête comme ses pieds... le 21/09/2025 à 18:48

Je recommande à ceux qui ne connaissent pas cet individu, de le suivre sur Instagram notamment !
Vous n'allez pas être déçu !!!

Perso, j'ai tenu une dizaine de jours...
Outre ses 10 mots de vocabulaire, il est bête, mais bête à un point inimaginable !!!!!!!!!!!
Le mètre étalon de l'individu avec un QI de palourde, qui s'invente une vie, tant sa réalité est moche.

Combien a-t-il été payé, pour cette pitoyable action de communication ??

Signaler Répondre
avatar
Mont Monnet le 21/09/2025 à 18:01
Ma a écrit le 21/09/2025 à 14h37

Encore un « je ne sers à rien » qui utilise ses abonnés pour gagner de l’argent.

Tandis que toi, tu ne sers a rien mais en bénévole..

Signaler Répondre
avatar
johnny le 21/09/2025 à 17:53
Dupon a écrit le 21/09/2025 à 09h37

Pour une fois qu'un influenceur fait quelque chose de bien

Et dire qu'il revient d'un safari avec Emma truc( qui vend des rikiki maillot de bain )

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 21/09/2025 à 17:50

Comment obtenir des putaclics par tous les moyens? Les "influenceurs" ne vivent que de ça. Je doute de la sincérité de son geste autrement que de faire parler de lui.

Signaler Répondre
avatar
bin en fait le 21/09/2025 à 16:24

pour une fois qu’un influenceur fait une bonne action faut le laisser ! par contre les influenceurs anti français faudrait les stopper

Signaler Répondre
avatar
Usaa le 21/09/2025 à 15:13

Peta c’est une association contre productive à ces causes, qui attire des gens en manque d’attention

Signaler Répondre
avatar
Ma le 21/09/2025 à 14:37

Encore un « je ne sers à rien » qui utilise ses abonnés pour gagner de l’argent.

Signaler Répondre
avatar
Pitoyable le 21/09/2025 à 14:27
Sandro a écrit le 21/09/2025 à 12h49

L’influenceur lyonnais Jérémy Gisclon se prends pour qui ? influenceur de quoi, a oui chercher toujours à faire parler de sois à défaut d'occuper un métier. Ils aurait du laisser sortir les taureaux histoire de rigoler, les influenceur servent à rien et donne des mauvais exemple pour les jeunes comme celui qui disait que la terre était plate.. voila l'époque dans quoi on vie.

Votre commentaire minable n’existerait pas si vous aviez un minimum de respect pour votre personne ! Votre orthographe et votre syntaxe déplorables indiquent que vous avez déjà du mal à aligner deux mots alors ce qu’il se passe dans votre cerveau, de grâce, gardez le pour vous.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 21/09/2025 à 14:09

Le plus drôle c'est que sa a rien arrêté sa fait plus rigolé que trois guignol et le pseudo influenceur mdr et quand on voit les messages on s'inquiète il et passer ou blablabla mdr

Signaler Répondre
avatar
Socrate69 le 21/09/2025 à 13:57

C'est insupportable cette mode des "influenceurs". Des gens qui ne servent à rien, décérébrés la plupart du temps, qui sont là que pour faire du fric par tous les moyens quitte à aller se faire chier dessus à Dubaï.

Le pire que j'ai vu dans un article c'est une influenceuse en micro-maillot de bain sur un yacht (quasiment rien, les seins refaits, la bouche en cul de poule) qui disait vouloir "faire de l'humanitaire dans un pays musulman" ...

Quand je vois des gens fixés sur Tik-Tok je ne comprend pas non plus

Ici cet "influenceur" qui n'a jamais servis à rien, qui n'est pas bon, qui trainait depuis des années en région lyonnaise pour se faire connaitre désespérément. C'est qui qui l'a sorti de l'anonymat ce gars là? Si encore c'était un top model je comprendrais que certains le suivent pour se rincer l'oeil mais ce n'est pas le cas.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 21/09/2025 à 13:37
traditions horrible a écrit le 21/09/2025 à 11h00

une tradition horrible faire souffrir un animal pour faire amuser les français et si ne faisant la même chose mais la place du taureau on mettre un spectateur

Le meilleur c'est quand on coupe les roubignoles, préparées après à l'ardennaise ;-)
Par contre les places sont chères pour les obtenir à la fin de la corrida.

Signaler Répondre
avatar
moi le 21/09/2025 à 12:53
traditions horrible a écrit le 21/09/2025 à 11h00

une tradition horrible faire souffrir un animal pour faire amuser les français et si ne faisant la même chose mais la place du taureau on mettre un spectateur

pas tout compris, demande un Bescherelle pour noël....

Signaler Répondre
avatar
Sandro le 21/09/2025 à 12:49

L’influenceur lyonnais Jérémy Gisclon se prends pour qui ? influenceur de quoi, a oui chercher toujours à faire parler de sois à défaut d'occuper un métier. Ils aurait du laisser sortir les taureaux histoire de rigoler, les influenceur servent à rien et donne des mauvais exemple pour les jeunes comme celui qui disait que la terre était plate.. voila l'époque dans quoi on vie.

Signaler Répondre
avatar
La solution le 21/09/2025 à 11:28

Jeremstar l'influenceur lyonnais une solution simple. Tu déteste la corrida n'y va pas c'est simple efficace et ça n emmerde personne

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 21/09/2025 à 11:13

Purée foutez le avec Doucet : même voyage hors de France 🇫🇷

Signaler Répondre
avatar
traditions horrible le 21/09/2025 à 11:00

une tradition horrible faire souffrir un animal pour faire amuser les français et si ne faisant la même chose mais la place du taureau on mettre un spectateur

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 21/09/2025 à 10:15

Un écolo-lfiste qui n'a pas fini sa puberté, ça lui passera avec l'âge...

Signaler Répondre
avatar
Kkvert le 21/09/2025 à 09:40

Meuh !!!!!!!!!!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 21/09/2025 à 09:37

Pour une fois qu'un influenceur fait quelque chose de bien

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.