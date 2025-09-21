Le lyonnais Jeremstar placé en garde à vue après une action anti-corrida à Nîmes

Militant contre la tauromachie, Jeremstar a pénétré dans l’arène muni d’une pancarte où l’on pouvait lire "Fuck la corrida" et vêtu d’un tee-shirt militant. Rapidement maîtrisé par les agents de sécurité, il a été évacué puis interpellé par la police avec deux autres activistes qui participaient à l’action.
Cette irruption avait été planifiée avec l’association de défense des animaux PETA France, qui revendique l’action. L’ONG estime qu’elle visait à dénoncer une pratique "cruelle et d’un autre temps".
Dans une vidéo diffusée peu avant son interpellation, Jeremstar déclare : "Je déteste la corrida. Ce n’est pas de l’art mais de la torture animale. Cette tradition ignoble doit être abolie. Je ne comprends pas comment ce spectacle honteux est encore possible en 2025."
PETA France a réagi à la garde à vue en dénonçant "un manquement honteux à la justice" et en rappelant que l’objectif de l’action était de sensibiliser le public à la souffrance des animaux.
Jeremstar, originaire de Lyon et suivi par plus de deux millions de personnes sur Instagram, est une figure médiatique connue pour ses chroniques et prises de position sur les réseaux sociaux. Son interpellation a suscité un vif écho parmi ses abonnés, mais aussi dans le débat plus large sur la place de la corrida en France.
Les trois activistes interpellés devraient être convoqués devant la justice pour intrusion et trouble à l’ordre public.
🚨🚨 EN DIRECT : lors de la corrida d’ouverture de la Feria des Vendanges à Nîmes, @jeremstar a sauté dans l’arène pour dénoncer la cruauté sanglante de la corrida.🐂✊— PETA France (@PETA_France) September 19, 2025
Il a été violemment poussé à terre et traîné hors de l’arène, puis arrêté par la police ! pic.twitter.com/SG5Pd1gzqa
Vu comme ça, il en a pas plus et pas moins que les adorateurs de Poutine qui préfèrent rester en France plutôt que d'aller s’installer chez leur idole. Parce que "y'a bon la France" !Signaler Répondre
jeremstar ? c'est qui ? quoi ?Signaler Répondre
Pourtant terminer avec la queue ne le gêne pas d'habitude... il ne lui manque que les oreillesSignaler Répondre
Est-ce qu'il aurait les c... de dire "fuck Poutine" à Moscou ?Signaler Répondre
Toi t'es focalisé sur le doigt !Signaler Répondre
En l'espèce, le sujet n'est PAS l'influenceur à cervelle de moineau, mais la corrida. T'as pas un avis en moins de 500 lignes à nous donner, toi d'habitude si verbeux ?
Bon d'accord, il est pas très futé comme 99 % des influenceurs, mais c'est tout ce que t'inspires la corrida ? Toi qui a un avis sur tout, tout le temps, vas-y, développe : où peut bien se situer le plaisir de torturer un animal devant des milliers de sadiques sans cervelle ? Sadiques dont tu dois faire partie vu ta réaction...Signaler Répondre
Je recommande à ceux qui ne connaissent pas cet individu, de le suivre sur Instagram notamment !Signaler Répondre
Vous n'allez pas être déçu !!!
Perso, j'ai tenu une dizaine de jours...
Outre ses 10 mots de vocabulaire, il est bête, mais bête à un point inimaginable !!!!!!!!!!!
Le mètre étalon de l'individu avec un QI de palourde, qui s'invente une vie, tant sa réalité est moche.
Combien a-t-il été payé, pour cette pitoyable action de communication ??
Tandis que toi, tu ne sers a rien mais en bénévole..Signaler Répondre
Et dire qu'il revient d'un safari avec Emma truc( qui vend des rikiki maillot de bain )Signaler Répondre
Comment obtenir des putaclics par tous les moyens? Les "influenceurs" ne vivent que de ça. Je doute de la sincérité de son geste autrement que de faire parler de lui.Signaler Répondre
pour une fois qu’un influenceur fait une bonne action faut le laisser ! par contre les influenceurs anti français faudrait les stopperSignaler Répondre
Peta c’est une association contre productive à ces causes, qui attire des gens en manque d’attentionSignaler Répondre
Encore un « je ne sers à rien » qui utilise ses abonnés pour gagner de l’argent.Signaler Répondre
Votre commentaire minable n’existerait pas si vous aviez un minimum de respect pour votre personne ! Votre orthographe et votre syntaxe déplorables indiquent que vous avez déjà du mal à aligner deux mots alors ce qu’il se passe dans votre cerveau, de grâce, gardez le pour vous.Signaler Répondre
Le plus drôle c'est que sa a rien arrêté sa fait plus rigolé que trois guignol et le pseudo influenceur mdr et quand on voit les messages on s'inquiète il et passer ou blablabla mdrSignaler Répondre
C'est insupportable cette mode des "influenceurs". Des gens qui ne servent à rien, décérébrés la plupart du temps, qui sont là que pour faire du fric par tous les moyens quitte à aller se faire chier dessus à Dubaï.Signaler Répondre
Le pire que j'ai vu dans un article c'est une influenceuse en micro-maillot de bain sur un yacht (quasiment rien, les seins refaits, la bouche en cul de poule) qui disait vouloir "faire de l'humanitaire dans un pays musulman" ...
Quand je vois des gens fixés sur Tik-Tok je ne comprend pas non plus
Ici cet "influenceur" qui n'a jamais servis à rien, qui n'est pas bon, qui trainait depuis des années en région lyonnaise pour se faire connaitre désespérément. C'est qui qui l'a sorti de l'anonymat ce gars là? Si encore c'était un top model je comprendrais que certains le suivent pour se rincer l'oeil mais ce n'est pas le cas.
Le meilleur c'est quand on coupe les roubignoles, préparées après à l'ardennaise ;-)Signaler Répondre
Par contre les places sont chères pour les obtenir à la fin de la corrida.
pas tout compris, demande un Bescherelle pour noël....Signaler Répondre
L’influenceur lyonnais Jérémy Gisclon se prends pour qui ? influenceur de quoi, a oui chercher toujours à faire parler de sois à défaut d'occuper un métier. Ils aurait du laisser sortir les taureaux histoire de rigoler, les influenceur servent à rien et donne des mauvais exemple pour les jeunes comme celui qui disait que la terre était plate.. voila l'époque dans quoi on vie.Signaler Répondre
Jeremstar l'influenceur lyonnais une solution simple. Tu déteste la corrida n'y va pas c'est simple efficace et ça n emmerde personneSignaler Répondre
Purée foutez le avec Doucet : même voyage hors de France 🇫🇷Signaler Répondre
une tradition horrible faire souffrir un animal pour faire amuser les français et si ne faisant la même chose mais la place du taureau on mettre un spectateurSignaler Répondre
Un écolo-lfiste qui n'a pas fini sa puberté, ça lui passera avec l'âge...Signaler Répondre
Meuh !!!!!!!!!!!!!!!Signaler Répondre
Pour une fois qu'un influenceur fait quelque chose de bienSignaler Répondre