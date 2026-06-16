Villefranche-sur-Saône : une bijouterie attaquée à la voiture-bélier, les auteurs en fuite

Peu après 4h du matin ce mardi, plusieurs individus s'en sont pris à une bijouterie située au 172 rue d'Anse, à proximité immédiate du centre-ville.

Selon Actu.Lyon, les malfaiteurs sont arrivés à bord d'un véhicule qui aurait été dérobé plus tôt dans la nuit. Ils auraient alors utilisé cette voiture pour percuter à plusieurs reprises la devanture du commerce afin de créer une ouverture dans la vitrine.

Pas d'accès à la boutique

Malgré les dégâts importants constatés sur la façade, les auteurs ne seraient pas parvenus à accéder à l'ensemble de la "Bijouterie anélia". Ils auraient néanmoins réussi à s'emparer d'objets exposés en vitrine avant de quitter les lieux.

Le montant et la nature exacte du préjudice restaient à déterminer ce mardi matin.

Le véhicule incendié avant la fuite

Après l'attaque, le véhicule utilisé pour percuter la vitrine a été incendié devant le commerce. Les suspects ont ensuite quitté les lieux à bord d'une autre voiture avant l'arrivée des policiers.

Au moins six individus seraient impliqués dans cette opération. Une enquête pour vol en bande organisée a été ouverte afin d'identifier et retrouver les auteurs.