Villefranche-sur-Saône : une bijouterie attaquée à la voiture-bélier, les auteurs en fuite

Peu après 4h du matin ce mardi, plusieurs individus s'en sont pris à une bijouterie située au 172 rue d'Anse, à proximité immédiate du centre-ville.
Selon Actu.Lyon, les malfaiteurs sont arrivés à bord d'un véhicule qui aurait été dérobé plus tôt dans la nuit. Ils auraient alors utilisé cette voiture pour percuter à plusieurs reprises la devanture du commerce afin de créer une ouverture dans la vitrine.
Pas d'accès à la boutique
Malgré les dégâts importants constatés sur la façade, les auteurs ne seraient pas parvenus à accéder à l'ensemble de la "Bijouterie anélia". Ils auraient néanmoins réussi à s'emparer d'objets exposés en vitrine avant de quitter les lieux.
Le montant et la nature exacte du préjudice restaient à déterminer ce mardi matin.
Le véhicule incendié avant la fuite
Après l'attaque, le véhicule utilisé pour percuter la vitrine a été incendié devant le commerce. Les suspects ont ensuite quitté les lieux à bord d'une autre voiture avant l'arrivée des policiers.
Au moins six individus seraient impliqués dans cette opération. Une enquête pour vol en bande organisée a été ouverte afin d'identifier et retrouver les auteurs.
Il va falloir vraiment bien voter aux présidentielles. Tolerence 0. Refoe de la justice pour jugement immédiat. De variés peines de prison et sans confort. Des expulsions immédiates. Et pour les casseurs « français « remboursement obligatoire : travaux forcé ?!Signaler Répondre
Si devant les vitrines était installé des poteaux cylindriques pleins de gros diamètre enfoncés profondément dans le sol , ils auraient bien du mal avec leursSignaler Répondre
petites voitures !
Et la criminalité disparaîtra.Signaler Répondre
Le Président du Salvador a ainsi démontré à l'échelle d'un pays tout entier l'efficacité de la (vraie) fermeté judiciaire...
Il faut vraiment que nos politiques changent de logiciel eux aussi, et arrêtent de sans cesse penser aux droits et au confort des gens en prison...
Si jamais ils vont en prison les pauvres, il faut surtout qu'ils aient accès à tout...Signaler Répondre
Surtout à ce que les personnes non incarcérées n'ont pas accès....