Cambriolage à la voiture-bélier près de Lyon : un bureau de tabac attaqué en pleine nuit

Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 avril, un cambriolage à la voiture-bélier a visé un bureau de tabac situé avenue Jean-Moulin à Saint-Laurent-de-Mure, dans l’est lyonnais.

Selon le Progrès les faits se seraient déroulés entre 4h et 5h du matin, en plein week-end de Pâques. Un créneau manifestement choisi pour agir en toute discrétion : ni riverains, ni commerçants du secteur n’ont signalé avoir entendu ou vu quoi que ce soit.

Selon une source sécuritaire, plusieurs individus se trouvaient à bord du véhicule utilisé pour forcer l’entrée du commerce. Les malfaiteurs ont percuté le rideau de fer, brisant au passage la vitre du magasin, avant de s’engouffrer à l’intérieur par l’ouverture.

Un butin encore en cours d’évaluation

À l’intérieur, les cambrioleurs se sont emparés d’un fond de caisse estimé à environ 1 000 euros, ainsi que de jeux et de paquets de cigarettes. Le montant total du préjudice n’a pas encore été précisément établi.

L’enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Mions.

Pour tenter d’identifier les auteurs, les enquêteurs pourront s’appuyer sur plusieurs dispositifs de vidéosurveillance. Une caméra de la Ville est installée sur l’avenue, tandis que le commerce disposait également d’un système de surveillance intérieur.

Dès le lendemain, la vitrine endommagée a été sécurisée à l’aide de panneaux en bois. Le commerce reste fermé pour le moment, le temps des expertises. Une réouverture pourrait prendre plusieurs semaines, plaçant les salariés en chômage technique.