Faits Divers

Lyon : un utilisateur de trottinette électrique tué dans une collision avec une voiture

Lyon : un utilisateur de trottinette électrique tué dans une collision avec une voiture

Un homme de 43 ans a perdu la vie ce mercredi en fin d’après-midi dans le 9e arrondissement de Lyon. Circulant en trottinette électrique sur une piste cyclable, il est entré en collision avec une voiture à la sortie d’un parking.

Un dramatique accident s’est produit ce mercredi 17 juin dans le 9e arrondissement de Lyon. Vers 18 heures, un homme circulant en trottinette électrique a été mortellement blessé après une collision avec un véhicule.

L’accident s’est déroulé sur l’avenue du 25e Régiment de Tirailleurs Sénégalais, à la frontière de Champagne-au-Mont-d’Or. Selon les premiers éléments, la victime empruntait la piste cyclable lorsqu’elle a percuté une voiture qui sortait d’un parking.

Rapidement dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur ont tenté de secourir l’homme, âgé de 43 ans. Malgré leur intervention, son décès a été constaté sur les lieux de l’accident.

Les circonstances exactes de la collision restent à établir. Les investigations devront notamment déterminer les conditions dans lesquelles la voiture s’est engagée sur la voie et les éventuelles responsabilités des différents usagers.

0-50 sur 54 commentaires
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Andrea Leon le 18/06/2026 à 10:30

On doit remercier les "journalistes" de Lyon Mag dont la rédaction laisse entendre que la victime est responsable, puisqu'elle a percuté la voiture.
Or c'est clairement écrit : il était sur la piste cyclable quand il a heurté la voiture. C'est donc l'automobiliste qui a manqué de prudence en sortant du parking.

Et les ouin-ouin qui viennent hurler à la lune que les 2 roues vont trop vite devraient sortir de leur voiture plus souvent pour comprendre qui sont les dangers sur les routes.

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pas si bete les ecolos le 18/06/2026 à 10:19
Moi a écrit le 18/06/2026 à 09h16

Lyon ce veut écolo et bien voilà, jusqu'à quand tout ces morts ??
Soit il faut interdire les voitures et laisser que les bus soit interdire les vélos et trottinettes électrique mais les 2 en ville c'est pas compatible.

ou alors on fait des pistes dédiées à chacun.

oh bah ca alors c'est que l'on met en place avec les voies lyonnaises.

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reflechissonsdeuxminutes le 18/06/2026 à 10:15
Gabrielle Marie a écrit le 18/06/2026 à 09h24

Très triste pour ce conducteur de trottinette
Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il est criminel de laisser ce genre d'engin côtoyer des voitures , bus , camion , ces politiques ayant amené à cette situation sont les 1er responsables et les citoyens également. Je plaint le conducteur du véhicule. On vit vraiment dans un monde de décérébrés.

Je trouve cela osé de pouvoir exprimer des condoléances et trois phrases plus loin traiter la victime de danger public.
je rappelle quand même que pour 2024 6 piétons sont mort dû à une trottinette pour 260 dû aux voiture et 141 dû aux camions
source : https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/

Toujours selon cette source, 0 automobiliste tué dû aux trottinettes contre 19 conducteurs de trottinette dû aux voitures.

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roulette russe le 18/06/2026 à 10:15
Gabrielle Marie a écrit le 18/06/2026 à 09h30

Foxi votre remarque est d'une grande stupidité
Ce sont les politiques qui ont lancé cette idée complètement mortifère de faire côtoyer de petits engins avec des véhicules lourds, les adictions n'ont rien à voir avec le sujet. Allez faire un tour dans les établissements qui reçoivent des handicapés à vie suite à des accidents impliquant vélos et trottinettes.

Les bicyclettes sont arrivées dans les rues des villes bien avant les voitures. En 1935, elles sont encore bien plus nombreuses que les véhicules motorisés.
Donc n'inversez pas, svp : L'idée complètement mortifère a été de faire côtoyer des véhicules lourds avec de petits engins qui étaient déjà présents

Et dans le cas présent, le conducteur de trottinette roulait sur une piste réservée aux petits engins, et le véhicule lourd est venu le tuer sur cette piste.

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Jeanlaville le 18/06/2026 à 10:14
reflechissonsdeuxminutes a écrit le 18/06/2026 à 09h55

1. 'comme tout usager de la voie publique', un automobiliste qui fait n'importe quoi ne le 'paye' pas nécessairement.
2. Vous n'avancez aucun élément pour affirmer que le conducteur de trottinette faisait n'importe quoi.

43ans sur une trotinette il aurait mieux fait de prendre ça voiture

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reflechissonsdeuxminutes le 18/06/2026 à 09:59
Gabrielle Marie a écrit le 18/06/2026 à 09h24

Très triste pour ce conducteur de trottinette
Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il est criminel de laisser ce genre d'engin côtoyer des voitures , bus , camion , ces politiques ayant amené à cette situation sont les 1er responsables et les citoyens également. Je plaint le conducteur du véhicule. On vit vraiment dans un monde de décérébrés.

'laisser ce genre d'engin côtoyer des voitures , bus , camion ', vous comprenez bien que le danger sur les routes sont bien les voiture, bus et camion ? C'est le conducteur de la trotinette la victime dans l'histoire...

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reflechissonsdeuxminutes le 18/06/2026 à 09:55
En même temps a écrit le 18/06/2026 à 07h05

C'est pas étonnant non plus quand on voit comment certains se comportent : pas de casque (j'en ai même vu sui avait un casque... à la main mais pas sur la tête), pas de respect des feux, des stop, pas de respect des limitations 30 km/h (j'en ai vu à plus de 80 km/h sur une 4 voies).
Bref c'est pratique, ça ne fait pas de bruit, ça ne pollue pas, mais comme tout usager de la voie publique, celui qui fait n'importe quoi finira toujours au cimetière car comme le vélo il n'y a aucune protection du conducteur.

1. 'comme tout usager de la voie publique', un automobiliste qui fait n'importe quoi ne le 'paye' pas nécessairement.
2. Vous n'avancez aucun élément pour affirmer que le conducteur de trottinette faisait n'importe quoi.

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reflechissonsdeuxminutes le 18/06/2026 à 09:52
Plouc1 a écrit le 18/06/2026 à 07h10

Cela va être de plus en plus fréquent en sachant que les trotinettes élec de plus en plus puissantes il faudrait un permis spécifique et surtout une assurance !
Trop de monde sur la voie publique automatiquement plus de DC !après c'est une proportion logique.
Paix à cette personne.

C'est vrai que si il avait eu une assurance, cela lui aurait certainement sauvé la vie. Cela tient a si peu de chose....

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Rlb le 18/06/2026 à 09:32
Réalité a écrit le 18/06/2026 à 09h05

Vous devriez contacter la police car elle est encore en train de déterminer les circonstances de l'accident quand vous affirmez que la trottinette a fait tout ce qu'il fallait.

Solidarité d'un usager de la trottinette, comme les motards quand l'un des leurs se défoule sur son engin.
Une marche blanche peut-être et...
A QUI LE TOUR

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Gabrielle Marie le 18/06/2026 à 09:30
foxy69 a écrit le 18/06/2026 à 08h59

oui comme le tabac;l'alcool , la police; la canicule.....liste non exaustive

Foxi votre remarque est d'une grande stupidité
Ce sont les politiques qui ont lancé cette idée complètement mortifère de faire côtoyer de petits engins avec des véhicules lourds, les adictions n'ont rien à voir avec le sujet. Allez faire un tour dans les établissements qui reçoivent des handicapés à vie suite à des accidents impliquant vélos et trottinettes.

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C'est moi le 18/06/2026 à 09:25
petit problème a écrit le 18/06/2026 à 08h26

Je ne pense pas que les trottinettes électrique ont le droit de circuler sur les pistes cyclables ? ?

Bonjour oui elles peuvent circuler mais pas au dessus de 25km h .

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Gabrielle Marie le 18/06/2026 à 09:24

Très triste pour ce conducteur de trottinette
Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il est criminel de laisser ce genre d'engin côtoyer des voitures , bus , camion , ces politiques ayant amené à cette situation sont les 1er responsables et les citoyens également. Je plaint le conducteur du véhicule. On vit vraiment dans un monde de décérébrés.

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stop ! le 18/06/2026 à 09:20
Les cocus du binôme ! a écrit le 18/06/2026 à 07h17

A Paris et après votation citoyenne, toutes le trottinettes en libre accès ont été supprimés . A Lyon on attend quoi !

Après Paris, Bruxelles interdit les trottinettes en libres accès dés 2027 !

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memento mori ! le 18/06/2026 à 09:18
foxy69 a écrit le 18/06/2026 à 08h59

oui comme le tabac;l'alcool , la police; la canicule.....liste non exaustive

Après Paris, Bruxelles interdit les trottinettes en libre accè dés 2027. A Lyon c'est pour quand !

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Moi le 18/06/2026 à 09:16

Lyon ce veut écolo et bien voilà, jusqu'à quand tout ces morts ??
Soit il faut interdire les voitures et laisser que les bus soit interdire les vélos et trottinettes électrique mais les 2 en ville c'est pas compatible.

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neutre04 le 18/06/2026 à 09:16

on n’est arrivé qu’il faudrait leurs faire passer un permis trottinette. pas d'assurance et de casque avec des vitesses excessive.

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Réalité le 18/06/2026 à 09:05
Jog69 a écrit le 18/06/2026 à 07h56

Ici la personne en trottinette a fait les choses dans les règles. Ce sont les véhicules qui sortent très souvent à une allure importante des parkings sans prendre en considération les piétons sur les trottoirs et ici la piste cyclable.
Car les commentaires sont totalement hors sujet.

D’autre part la personne sur une trottinette lancée à 25km/h qui fait un accident tel que celui ci a très peu de chance de survie. Il est debout sans protection autour de lui et sûrement sans casque.
À 43 ans c’est une bien triste fin. Paix à son âme.

Vous devriez contacter la police car elle est encore en train de déterminer les circonstances de l'accident quand vous affirmez que la trottinette a fait tout ce qu'il fallait.

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foxy69 le 18/06/2026 à 09:03
En même temps a écrit le 18/06/2026 à 07h05

C'est pas étonnant non plus quand on voit comment certains se comportent : pas de casque (j'en ai même vu sui avait un casque... à la main mais pas sur la tête), pas de respect des feux, des stop, pas de respect des limitations 30 km/h (j'en ai vu à plus de 80 km/h sur une 4 voies).
Bref c'est pratique, ça ne fait pas de bruit, ça ne pollue pas, mais comme tout usager de la voie publique, celui qui fait n'importe quoi finira toujours au cimetière car comme le vélo il n'y a aucune protection du conducteur.

Contrairement à la trotinette le vélo est d'une stabilité sans égale meme à grande vitesse. Sa balistique s'intègre au conducteur, exactepment l'inverse de la trotinette

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padeazar le 18/06/2026 à 09:02

trottinette électrique : qui pouvait deviner que tout ça allait mal finir ?

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foxy69 le 18/06/2026 à 08:59
Habia a écrit le 18/06/2026 à 08h18

Les pistes cyclables tues

oui comme le tabac;l'alcool , la police; la canicule.....liste non exaustive

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foxy69 le 18/06/2026 à 08:55
Madame C. a écrit le 18/06/2026 à 08h17

OUI vous avez raison et c'est pour cela qu' 'il faut les renverser avec vos Suv polluants de 2 tonnes, surtout si c'est une femme. cela vous fait triper peut être?
Vous raisonnez comme tous les commentateurs avinés de lyon mag , issus du système patriarcal pour maintenir les femmes sous leur joug, qui commentent jour et nuit et déversent leur bile contre les cyclistes, et autre trottinettistes .
Les critiques portées ici par des males comme vous, sclérosés du cervelet et malpropres ne m'étonne pas et sont absolument abjectes. C.R

Le vélo est une merveille de stabilité pour autant qu'on respecte les lois de la physique, contrairement à la trotinette laquelle à l'origine faut il le rappeler était sans moteur et concue pour les enfants

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Bill le 18/06/2026 à 08:54
Madame C. a écrit le 18/06/2026 à 08h17

OUI vous avez raison et c'est pour cela qu' 'il faut les renverser avec vos Suv polluants de 2 tonnes, surtout si c'est une femme. cela vous fait triper peut être?
Vous raisonnez comme tous les commentateurs avinés de lyon mag , issus du système patriarcal pour maintenir les femmes sous leur joug, qui commentent jour et nuit et déversent leur bile contre les cyclistes, et autre trottinettistes .
Les critiques portées ici par des males comme vous, sclérosés du cervelet et malpropres ne m'étonne pas et sont absolument abjectes. C.R

Prend des vacances le troll !
Si tu t imagines ne pas avoir été reconnu(e) tu t'enfonces le doigt dans l'œil jusqu'au coude !!!!

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foxy69 le 18/06/2026 à 08:45
Madame C. a écrit le 18/06/2026 à 08h17

OUI vous avez raison et c'est pour cela qu' 'il faut les renverser avec vos Suv polluants de 2 tonnes, surtout si c'est une femme. cela vous fait triper peut être?
Vous raisonnez comme tous les commentateurs avinés de lyon mag , issus du système patriarcal pour maintenir les femmes sous leur joug, qui commentent jour et nuit et déversent leur bile contre les cyclistes, et autre trottinettistes .
Les critiques portées ici par des males comme vous, sclérosés du cervelet et malpropres ne m'étonne pas et sont absolument abjectes. C.R

on ne parle pas des chauffards en voiture pais des conducteurs de trotinettes électriques et du produit lui même.

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PSB 1846 le 18/06/2026 à 08:43

Condoléances.

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Héros et zéros le 18/06/2026 à 08:42
La voiture fait 3 500 morts chaque année a écrit le 18/06/2026 à 07h12

Vous parlez bien de la voiture, n'est-ce pas.

Oui évidemment

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foxy69 le 18/06/2026 à 08:41
Jog69 a écrit le 18/06/2026 à 07h56

Ici la personne en trottinette a fait les choses dans les règles. Ce sont les véhicules qui sortent très souvent à une allure importante des parkings sans prendre en considération les piétons sur les trottoirs et ici la piste cyclable.
Car les commentaires sont totalement hors sujet.

D’autre part la personne sur une trottinette lancée à 25km/h qui fait un accident tel que celui ci a très peu de chance de survie. Il est debout sans protection autour de lui et sûrement sans casque.
À 43 ans c’est une bien triste fin. Paix à son âme.

et caque obligatoire si vous avez la nostalgie du Solex

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1789 le 18/06/2026 à 08:36
foxy69 a écrit le 18/06/2026 à 07h23

Engin qui devrait être interdit..Peu d'effet gyroscopique vu les diamètre des roues,vitesses excessives voir démentes.Souvent à deux sur l'engin ce qui est interdit.Pas d'assurances, pas de casques, pas d'immatriculation, Affranchissement total du code de la route.
Manque plus que l'association avec les Pompes funèbres.
Autoriser ça est criminel !

Effectivement, le code différencie les 2 roues jouets de ceux homologués pour circuler sur route selon les roues.
" Un enfant peut rouler sur le trottoir jusqu'à l'âge de 10 ans avec un vélo dont la roue fait maximum 50 cm de diamètre, pneus non compris."

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Donc Éconnomies pour la justice le 18/06/2026 à 08:31
c est dejà dans a écrit le 18/06/2026 à 07h41

la loi!!(je crois que c est 20 kms -h)..suffit simplement de la faire respecter...on n arrete pas de chier des lois ,et personne pour les faire executer!!

Effectivement ça ne sert à rien de faire des lois ou des interdictions! Voir le nombre de participants de plus en plus important aux raves interdites pour la plupart ! Eh oui, c’est la France, voir la Nouvelle France…

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C'est moi le 18/06/2026 à 08:29
Les cocus du binôme ! a écrit le 18/06/2026 à 07h17

A Paris et après votation citoyenne, toutes le trottinettes en libre accès ont été supprimés . A Lyon on attend quoi !

Pourtant celle qui sont en libre service sont celle qui pose le moins de probleme..

Ce sont les débridées qui sont tres dangereuses elles vont beaucoup trop vite et sont des dangers pour tous, pietons, cyclistes, automobilistes..

Elles vont sur les trottoirs, sur les pistes cyclables et a des vitesses folles et certaine vont sur le periph parfois..

Non vraiment il faut des contrôles sévères avec contrôle de vitesse, si une trottinette (ou un velo) depasse les 25km heure confisquation immédiate et forte amende non pas pour les embêter mais bien pour les protéger.

Sinon des décès on va en avoir plusieurs par jours, toute mes condoléances à la famille et au proche de cette personne d'ailleurs ..

Parole de cycliste..

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petit problème le 18/06/2026 à 08:26

Je ne pense pas que les trottinettes électrique ont le droit de circuler sur les pistes cyclables ? ?

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Aux brillants matheux le 18/06/2026 à 08:25
La voiture fait 3 500 morts chaque année a écrit le 18/06/2026 à 07h12

Vous parlez bien de la voiture, n'est-ce pas.

Et combien de voiture par rapport aux trottinettes ? On peut aussi comparer les nombres de km parcourus, etc…… et faire les ratios!

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Andréa Leon le 18/06/2026 à 08:24
Habia a écrit le 18/06/2026 à 08h18

Les pistes cyclables tues

Avez-vous pensé à adresser cette phrase aux proches de la victime ? Ca leur serait d'un tel réconfort et votre famille serait si fière de votre ignorance crasse.

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Greg l’endormi le 18/06/2026 à 08:21
Les cocus du binôme ! a écrit le 18/06/2026 à 07h17

A Paris et après votation citoyenne, toutes le trottinettes en libre accès ont été supprimés . A Lyon on attend quoi !

Doucet attend la saint Glin Glin

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Casque le 18/06/2026 à 08:19
Plouc1 a écrit le 18/06/2026 à 07h10

Cela va être de plus en plus fréquent en sachant que les trotinettes élec de plus en plus puissantes il faudrait un permis spécifique et surtout une assurance !
Trop de monde sur la voie publique automatiquement plus de DC !après c'est une proportion logique.
Paix à cette personne.

et en premier lieu un casque !!!!

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Habia le 18/06/2026 à 08:18

Les pistes cyclables tues

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Madame C. le 18/06/2026 à 08:17
Jesaistout a écrit le 18/06/2026 à 07h35

En premier lieu toutes mes condoléances à la famille de cette personne.
Nous n'aurons sans doute jamais les résultats de l'enquête mais j'aimerai beaucoup connaître si la vitesse de la trottinette n'est pas en cause.
En effet combien de fois avons nous dit que nous sommes passés à côté d'une collision quand une trottinette nous frôle en roulant à plus de 30km heures.
Ce sont de vrais dangers publics. Des villes les interdises comme Bruxelles dernièrement pour celles en location mais d'autres en totalité car elles ont compris le blême.
À vaulx en velin plus aucun jeune ne se déplace à pieds ou en vélo et souvent avec de grosses trottinettes sont débridées. Ce sont de vrais bombes.

OUI vous avez raison et c'est pour cela qu' 'il faut les renverser avec vos Suv polluants de 2 tonnes, surtout si c'est une femme. cela vous fait triper peut être?
Vous raisonnez comme tous les commentateurs avinés de lyon mag , issus du système patriarcal pour maintenir les femmes sous leur joug, qui commentent jour et nuit et déversent leur bile contre les cyclistes, et autre trottinettistes .
Les critiques portées ici par des males comme vous, sclérosés du cervelet et malpropres ne m'étonne pas et sont absolument abjectes. C.R

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Brunolf le 18/06/2026 à 08:16

Le responsable est la Métropole de Lyon !
Création de pistes cyclables à tout prix !
Au prix d'une vie !
Il faut supprimer certains tronçons inadaptés qui mettent l'usager en confiance aveugle !

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Jog69 le 18/06/2026 à 07:56

Ici la personne en trottinette a fait les choses dans les règles. Ce sont les véhicules qui sortent très souvent à une allure importante des parkings sans prendre en considération les piétons sur les trottoirs et ici la piste cyclable.
Car les commentaires sont totalement hors sujet.

D’autre part la personne sur une trottinette lancée à 25km/h qui fait un accident tel que celui ci a très peu de chance de survie. Il est debout sans protection autour de lui et sûrement sans casque.
À 43 ans c’est une bien triste fin. Paix à son âme.

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Et ...? le 18/06/2026 à 07:46
En même temps a écrit le 18/06/2026 à 07h05

C'est pas étonnant non plus quand on voit comment certains se comportent : pas de casque (j'en ai même vu sui avait un casque... à la main mais pas sur la tête), pas de respect des feux, des stop, pas de respect des limitations 30 km/h (j'en ai vu à plus de 80 km/h sur une 4 voies).
Bref c'est pratique, ça ne fait pas de bruit, ça ne pollue pas, mais comme tout usager de la voie publique, celui qui fait n'importe quoi finira toujours au cimetière car comme le vélo il n'y a aucune protection du conducteur.

Tout à fait d'accord avec votre analyse, mais avec un avantage : la sélection naturelle fait que la trotinette ne fait pas le poids face à une voiture.

Par contre, face à d'autres cyclistes ou piéton... c'est un soucis.

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j ai meme vu le 18/06/2026 à 07:44
foxy69 a écrit le 18/06/2026 à 07h23

Engin qui devrait être interdit..Peu d'effet gyroscopique vu les diamètre des roues,vitesses excessives voir démentes.Souvent à deux sur l'engin ce qui est interdit.Pas d'assurances, pas de casques, pas d'immatriculation, Affranchissement total du code de la route.
Manque plus que l'association avec les Pompes funèbres.
Autoriser ça est criminel !

des gars ou des filles qui arrivaient à lire leurs SMS en roulant!!(j ai failli en emplatrer une qui avait derive en pleine gauche sur la piste cyclable)

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et sans oublier le 18/06/2026 à 07:43
foxy69 a écrit le 18/06/2026 à 07h23

Engin qui devrait être interdit..Peu d'effet gyroscopique vu les diamètre des roues,vitesses excessives voir démentes.Souvent à deux sur l'engin ce qui est interdit.Pas d'assurances, pas de casques, pas d'immatriculation, Affranchissement total du code de la route.
Manque plus que l'association avec les Pompes funèbres.
Autoriser ça est criminel !

certaines infrastructures abracadabrantesques

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c est dejà dans le 18/06/2026 à 07:41
Limitation a écrit le 18/06/2026 à 06h12

Limiter la vitesse de TOUTES les trottinettes à 25 km/h

la loi!!(je crois que c est 20 kms -h)..suffit simplement de la faire respecter...on n arrete pas de chier des lois ,et personne pour les faire executer!!

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Jesaistout le 18/06/2026 à 07:35

En premier lieu toutes mes condoléances à la famille de cette personne.
Nous n'aurons sans doute jamais les résultats de l'enquête mais j'aimerai beaucoup connaître si la vitesse de la trottinette n'est pas en cause.
En effet combien de fois avons nous dit que nous sommes passés à côté d'une collision quand une trottinette nous frôle en roulant à plus de 30km heures.
Ce sont de vrais dangers publics. Des villes les interdises comme Bruxelles dernièrement pour celles en location mais d'autres en totalité car elles ont compris le blême.
À vaulx en velin plus aucun jeune ne se déplace à pieds ou en vélo et souvent avec de grosses trottinettes sont débridées. Ce sont de vrais bombes.

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Cookie the first le 18/06/2026 à 07:33

Les aménagements sont responsables de cet accident

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foxy69 le 18/06/2026 à 07:23

Engin qui devrait être interdit..Peu d'effet gyroscopique vu les diamètre des roues,vitesses excessives voir démentes.Souvent à deux sur l'engin ce qui est interdit.Pas d'assurances, pas de casques, pas d'immatriculation, Affranchissement total du code de la route.
Manque plus que l'association avec les Pompes funèbres.
Autoriser ça est criminel !

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mazipoumo le 18/06/2026 à 07:22

La trottinette n'est certainement pas bridée à 25 km/h.

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Les cocus du binôme ! le 18/06/2026 à 07:17
eurpbo a écrit le 18/06/2026 à 07h05

les trottinettes arrivent comme des missiles, alors voici ce qui arrive qd on laisse tout faire.

A Paris et après votation citoyenne, toutes le trottinettes en libre accès ont été supprimés . A Lyon on attend quoi !

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La voiture fait 3 500 morts chaque année le 18/06/2026 à 07:12
Héros et zéros a écrit le 18/06/2026 à 06h51

Combien de morts avant que l'Etat prenne ses responsabilités pour interdire ces vecteurs massifs de destruction de vies humaines ? Il va falloir traîner devant les tribunaux tous les acteurs politiques et privés qui ont imposé ces saloperies sur un public vulnérable.

Vous parlez bien de la voiture, n'est-ce pas.

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Plouc1 le 18/06/2026 à 07:10

Cela va être de plus en plus fréquent en sachant que les trotinettes élec de plus en plus puissantes il faudrait un permis spécifique et surtout une assurance !
Trop de monde sur la voie publique automatiquement plus de DC !après c'est une proportion logique.
Paix à cette personne.

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eurpbo le 18/06/2026 à 07:05

les trottinettes arrivent comme des missiles, alors voici ce qui arrive qd on laisse tout faire.

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