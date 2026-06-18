Lyon : un utilisateur de trottinette électrique tué dans une collision avec une voiture

Un dramatique accident s’est produit ce mercredi 17 juin dans le 9e arrondissement de Lyon. Vers 18 heures, un homme circulant en trottinette électrique a été mortellement blessé après une collision avec un véhicule.
L’accident s’est déroulé sur l’avenue du 25e Régiment de Tirailleurs Sénégalais, à la frontière de Champagne-au-Mont-d’Or. Selon les premiers éléments, la victime empruntait la piste cyclable lorsqu’elle a percuté une voiture qui sortait d’un parking.
Rapidement dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur ont tenté de secourir l’homme, âgé de 43 ans. Malgré leur intervention, son décès a été constaté sur les lieux de l’accident.
Les circonstances exactes de la collision restent à établir. Les investigations devront notamment déterminer les conditions dans lesquelles la voiture s’est engagée sur la voie et les éventuelles responsabilités des différents usagers.
On doit remercier les "journalistes" de Lyon Mag dont la rédaction laisse entendre que la victime est responsable, puisqu'elle a percuté la voiture.Signaler Répondre
Or c'est clairement écrit : il était sur la piste cyclable quand il a heurté la voiture. C'est donc l'automobiliste qui a manqué de prudence en sortant du parking.
Et les ouin-ouin qui viennent hurler à la lune que les 2 roues vont trop vite devraient sortir de leur voiture plus souvent pour comprendre qui sont les dangers sur les routes.
ou alors on fait des pistes dédiées à chacun.Signaler Répondre
oh bah ca alors c'est que l'on met en place avec les voies lyonnaises.
Je trouve cela osé de pouvoir exprimer des condoléances et trois phrases plus loin traiter la victime de danger public.Signaler Répondre
je rappelle quand même que pour 2024 6 piétons sont mort dû à une trottinette pour 260 dû aux voiture et 141 dû aux camions
source : https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/
Toujours selon cette source, 0 automobiliste tué dû aux trottinettes contre 19 conducteurs de trottinette dû aux voitures.
Les bicyclettes sont arrivées dans les rues des villes bien avant les voitures. En 1935, elles sont encore bien plus nombreuses que les véhicules motorisés.Signaler Répondre
Donc n'inversez pas, svp : L'idée complètement mortifère a été de faire côtoyer des véhicules lourds avec de petits engins qui étaient déjà présents
Et dans le cas présent, le conducteur de trottinette roulait sur une piste réservée aux petits engins, et le véhicule lourd est venu le tuer sur cette piste.
43ans sur une trotinette il aurait mieux fait de prendre ça voitureSignaler Répondre
'laisser ce genre d'engin côtoyer des voitures , bus , camion ', vous comprenez bien que le danger sur les routes sont bien les voiture, bus et camion ? C'est le conducteur de la trotinette la victime dans l'histoire...Signaler Répondre
1. 'comme tout usager de la voie publique', un automobiliste qui fait n'importe quoi ne le 'paye' pas nécessairement.Signaler Répondre
2. Vous n'avancez aucun élément pour affirmer que le conducteur de trottinette faisait n'importe quoi.
C'est vrai que si il avait eu une assurance, cela lui aurait certainement sauvé la vie. Cela tient a si peu de chose....Signaler Répondre
Solidarité d'un usager de la trottinette, comme les motards quand l'un des leurs se défoule sur son engin.Signaler Répondre
Une marche blanche peut-être et...
A QUI LE TOUR
Foxi votre remarque est d'une grande stupiditéSignaler Répondre
Ce sont les politiques qui ont lancé cette idée complètement mortifère de faire côtoyer de petits engins avec des véhicules lourds, les adictions n'ont rien à voir avec le sujet. Allez faire un tour dans les établissements qui reçoivent des handicapés à vie suite à des accidents impliquant vélos et trottinettes.
Bonjour oui elles peuvent circuler mais pas au dessus de 25km h .Signaler Répondre
Très triste pour ce conducteur de trottinetteSignaler Répondre
Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il est criminel de laisser ce genre d'engin côtoyer des voitures , bus , camion , ces politiques ayant amené à cette situation sont les 1er responsables et les citoyens également. Je plaint le conducteur du véhicule. On vit vraiment dans un monde de décérébrés.
Après Paris, Bruxelles interdit les trottinettes en libres accès dés 2027 !Signaler Répondre
Après Paris, Bruxelles interdit les trottinettes en libre accè dés 2027. A Lyon c'est pour quand !Signaler Répondre
Lyon ce veut écolo et bien voilà, jusqu'à quand tout ces morts ??Signaler Répondre
Soit il faut interdire les voitures et laisser que les bus soit interdire les vélos et trottinettes électrique mais les 2 en ville c'est pas compatible.
on n’est arrivé qu’il faudrait leurs faire passer un permis trottinette. pas d'assurance et de casque avec des vitesses excessive.Signaler Répondre
Vous devriez contacter la police car elle est encore en train de déterminer les circonstances de l'accident quand vous affirmez que la trottinette a fait tout ce qu'il fallait.Signaler Répondre
Contrairement à la trotinette le vélo est d'une stabilité sans égale meme à grande vitesse. Sa balistique s'intègre au conducteur, exactepment l'inverse de la trotinetteSignaler Répondre
trottinette électrique : qui pouvait deviner que tout ça allait mal finir ?Signaler Répondre
oui comme le tabac;l'alcool , la police; la canicule.....liste non exaustiveSignaler Répondre
Le vélo est une merveille de stabilité pour autant qu'on respecte les lois de la physique, contrairement à la trotinette laquelle à l'origine faut il le rappeler était sans moteur et concue pour les enfantsSignaler Répondre
Prend des vacances le troll !Signaler Répondre
Si tu t imagines ne pas avoir été reconnu(e) tu t'enfonces le doigt dans l'œil jusqu'au coude !!!!
on ne parle pas des chauffards en voiture pais des conducteurs de trotinettes électriques et du produit lui même.Signaler Répondre
Condoléances.Signaler Répondre
Oui évidemmentSignaler Répondre
et caque obligatoire si vous avez la nostalgie du SolexSignaler Répondre
Effectivement, le code différencie les 2 roues jouets de ceux homologués pour circuler sur route selon les roues.Signaler Répondre
" Un enfant peut rouler sur le trottoir jusqu'à l'âge de 10 ans avec un vélo dont la roue fait maximum 50 cm de diamètre, pneus non compris."
Effectivement ça ne sert à rien de faire des lois ou des interdictions! Voir le nombre de participants de plus en plus important aux raves interdites pour la plupart ! Eh oui, c’est la France, voir la Nouvelle France…Signaler Répondre
Pourtant celle qui sont en libre service sont celle qui pose le moins de probleme..Signaler Répondre
Ce sont les débridées qui sont tres dangereuses elles vont beaucoup trop vite et sont des dangers pour tous, pietons, cyclistes, automobilistes..
Elles vont sur les trottoirs, sur les pistes cyclables et a des vitesses folles et certaine vont sur le periph parfois..
Non vraiment il faut des contrôles sévères avec contrôle de vitesse, si une trottinette (ou un velo) depasse les 25km heure confisquation immédiate et forte amende non pas pour les embêter mais bien pour les protéger.
Sinon des décès on va en avoir plusieurs par jours, toute mes condoléances à la famille et au proche de cette personne d'ailleurs ..
Parole de cycliste..
Je ne pense pas que les trottinettes électrique ont le droit de circuler sur les pistes cyclables ? ?Signaler Répondre
Et combien de voiture par rapport aux trottinettes ? On peut aussi comparer les nombres de km parcourus, etc…… et faire les ratios!Signaler Répondre
Avez-vous pensé à adresser cette phrase aux proches de la victime ? Ca leur serait d'un tel réconfort et votre famille serait si fière de votre ignorance crasse.Signaler Répondre
Doucet attend la saint Glin GlinSignaler Répondre
et en premier lieu un casque !!!!Signaler Répondre
Les pistes cyclables tuesSignaler Répondre
OUI vous avez raison et c'est pour cela qu' 'il faut les renverser avec vos Suv polluants de 2 tonnes, surtout si c'est une femme. cela vous fait triper peut être?Signaler Répondre
Vous raisonnez comme tous les commentateurs avinés de lyon mag , issus du système patriarcal pour maintenir les femmes sous leur joug, qui commentent jour et nuit et déversent leur bile contre les cyclistes, et autre trottinettistes .
Les critiques portées ici par des males comme vous, sclérosés du cervelet et malpropres ne m'étonne pas et sont absolument abjectes. C.R
Le responsable est la Métropole de Lyon !Signaler Répondre
Création de pistes cyclables à tout prix !
Au prix d'une vie !
Il faut supprimer certains tronçons inadaptés qui mettent l'usager en confiance aveugle !
Ici la personne en trottinette a fait les choses dans les règles. Ce sont les véhicules qui sortent très souvent à une allure importante des parkings sans prendre en considération les piétons sur les trottoirs et ici la piste cyclable.Signaler Répondre
Car les commentaires sont totalement hors sujet.
D’autre part la personne sur une trottinette lancée à 25km/h qui fait un accident tel que celui ci a très peu de chance de survie. Il est debout sans protection autour de lui et sûrement sans casque.
À 43 ans c’est une bien triste fin. Paix à son âme.
Tout à fait d'accord avec votre analyse, mais avec un avantage : la sélection naturelle fait que la trotinette ne fait pas le poids face à une voiture.Signaler Répondre
Par contre, face à d'autres cyclistes ou piéton... c'est un soucis.
des gars ou des filles qui arrivaient à lire leurs SMS en roulant!!(j ai failli en emplatrer une qui avait derive en pleine gauche sur la piste cyclable)Signaler Répondre
certaines infrastructures abracadabrantesquesSignaler Répondre
la loi!!(je crois que c est 20 kms -h)..suffit simplement de la faire respecter...on n arrete pas de chier des lois ,et personne pour les faire executer!!Signaler Répondre
En premier lieu toutes mes condoléances à la famille de cette personne.Signaler Répondre
Nous n'aurons sans doute jamais les résultats de l'enquête mais j'aimerai beaucoup connaître si la vitesse de la trottinette n'est pas en cause.
En effet combien de fois avons nous dit que nous sommes passés à côté d'une collision quand une trottinette nous frôle en roulant à plus de 30km heures.
Ce sont de vrais dangers publics. Des villes les interdises comme Bruxelles dernièrement pour celles en location mais d'autres en totalité car elles ont compris le blême.
À vaulx en velin plus aucun jeune ne se déplace à pieds ou en vélo et souvent avec de grosses trottinettes sont débridées. Ce sont de vrais bombes.
Les aménagements sont responsables de cet accidentSignaler Répondre
Engin qui devrait être interdit..Peu d'effet gyroscopique vu les diamètre des roues,vitesses excessives voir démentes.Souvent à deux sur l'engin ce qui est interdit.Pas d'assurances, pas de casques, pas d'immatriculation, Affranchissement total du code de la route.Signaler Répondre
Manque plus que l'association avec les Pompes funèbres.
Autoriser ça est criminel !
La trottinette n'est certainement pas bridée à 25 km/h.Signaler Répondre
A Paris et après votation citoyenne, toutes le trottinettes en libre accès ont été supprimés . A Lyon on attend quoi !Signaler Répondre
Vous parlez bien de la voiture, n'est-ce pas.Signaler Répondre
Cela va être de plus en plus fréquent en sachant que les trotinettes élec de plus en plus puissantes il faudrait un permis spécifique et surtout une assurance !Signaler Répondre
Trop de monde sur la voie publique automatiquement plus de DC !après c'est une proportion logique.
Paix à cette personne.
les trottinettes arrivent comme des missiles, alors voici ce qui arrive qd on laisse tout faire.Signaler Répondre