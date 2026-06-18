Lyon : un utilisateur de trottinette électrique tué dans une collision avec une voiture

Un dramatique accident s’est produit ce mercredi 17 juin dans le 9e arrondissement de Lyon. Vers 18 heures, un homme circulant en trottinette électrique a été mortellement blessé après une collision avec un véhicule.

L’accident s’est déroulé sur l’avenue du 25e Régiment de Tirailleurs Sénégalais, à la frontière de Champagne-au-Mont-d’Or. Selon les premiers éléments, la victime empruntait la piste cyclable lorsqu’elle a percuté une voiture qui sortait d’un parking.

Rapidement dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur ont tenté de secourir l’homme, âgé de 43 ans. Malgré leur intervention, son décès a été constaté sur les lieux de l’accident.

Les circonstances exactes de la collision restent à établir. Les investigations devront notamment déterminer les conditions dans lesquelles la voiture s’est engagée sur la voie et les éventuelles responsabilités des différents usagers.