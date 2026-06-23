Santé

Paralysie, hospitalisations, accidents... à Saint-Priest, des jeunes passent à l'action contre les dangereux "ballons"

Paralysie, hospitalisations, accidents... à Saint-Priest, des jeunes passent à l'action contre les dangereux "ballons"
Paralysie, hospitalisations, accidents... à Saint-Priest, des jeunes passent à l'action contre les dangereux "ballons"

Malheuresement associé à un usage festif par de nombreux jeunes, le protoxyde d'azote — dont l'usage consiste à inhaler le gaz par le biais d’un ballon — est aujourd'hui considéré par les autorités sanitaires comme un enjeu majeur de santé publique.

Tags :

protoxyde d’azote

1 commentaire
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le doc le 23/06/2026 à 20:41

le maire et il faut vraiment s en féliciter a toujours été en pointe de la lutte contre ce fléau et quoi de mieux que des jeunes pour en être le porte voix bravo continuez le lâchez rien !!!

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