Près de Lyon, un détenu attaque un surveillant avec un stylo : l'agent visé au cou

Ce mercredi 24 juin dans l'après-midi, un surveillant de la prison de Saint-Quentin-Fallavier a été victime d'une attaque alors qu'il procédait à l'ouverture de la cellule d'un détenu placé au quartier d'isolement pour une activité.

D'après les premiers éléments, les raisons de cette agression demeurent floues. "On ne sait pas pourquoi",indique FO Justice Lyon qui précise à notre rédaction que l'agent n'avait formulé aucun reproche particulier ni opposé de refus au détenu avant les faits.

Selon nos informations, le détenu se plaignait depuis plusieurs jours de douleurs physiques. Au moment de l'ouverture de sa cellule, il se serait soudainement jeté sur le surveillant en utilisant un stylo comme arme improvisée. L'agent aurait été visé au niveau de la carotide et de la tempe. Des zones particulièrement sensibles.

"Il fallait visiblement qu'il se défoule mais l'agent n'y est pour rien", explique le syndicat.

Le surveillant a été transporté à l'hôpital pour des examens. Heureusement, ses blessures semblent superficielles. Pour FO Justice Rhône, cette nouvelle agression illustre les risques auxquels sont confrontés quotidiennement les personnels pénitentiaires. "Une fois de plus ça montre la dangerosité à laquelle on fait face. Depuis qu'on a nos gilets pare-lame, l'une des zones les plus touchées est désormais le cou, ce qui peut conduire à des blessures extrêmement graves", souligne l'organisation syndicale.

"Nous exigeons des sanctions pénales et disciplinaires à la hauteur de la gravité des faits", conclut le syndicat.