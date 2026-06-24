Près de Lyon, un détenu attaque un surveillant avec un stylo : l'agent visé au cou

Ce mercredi 24 juin dans l'après-midi, un surveillant de la prison de Saint-Quentin-Fallavier a été victime d'une attaque alors qu'il procédait à l'ouverture de la cellule d'un détenu placé au quartier d'isolement pour une activité.
D'après les premiers éléments, les raisons de cette agression demeurent floues. "On ne sait pas pourquoi",indique FO Justice Lyon qui précise à notre rédaction que l'agent n'avait formulé aucun reproche particulier ni opposé de refus au détenu avant les faits.
Selon nos informations, le détenu se plaignait depuis plusieurs jours de douleurs physiques. Au moment de l'ouverture de sa cellule, il se serait soudainement jeté sur le surveillant en utilisant un stylo comme arme improvisée. L'agent aurait été visé au niveau de la carotide et de la tempe. Des zones particulièrement sensibles.
"Il fallait visiblement qu'il se défoule mais l'agent n'y est pour rien", explique le syndicat.
Le surveillant a été transporté à l'hôpital pour des examens. Heureusement, ses blessures semblent superficielles. Pour FO Justice Rhône, cette nouvelle agression illustre les risques auxquels sont confrontés quotidiennement les personnels pénitentiaires. "Une fois de plus ça montre la dangerosité à laquelle on fait face. Depuis qu'on a nos gilets pare-lame, l'une des zones les plus touchées est désormais le cou, ce qui peut conduire à des blessures extrêmement graves", souligne l'organisation syndicale.
"Nous exigeons des sanctions pénales et disciplinaires à la hauteur de la gravité des faits", conclut le syndicat.
ah le temps des camisoles ....Signaler Répondre
Ils agressent des gardiens car ils sont enfermés
relâchez les tous ça réglera ce problème
par contre les quidam ont intérêt à raser les murs
le beau programme LFIste
Sans doute un électeur de LFI...Signaler Répondre
Pourquoi ne pas faire comme aux Etats Unis, leurs attacher les mains avant de sortir de cellule.Signaler Répondre
Bof, même s'il n'ont pas un outil sous la main ils ont leurs dents, ça arrive souvent...Signaler Répondre
A part les tenir attachés par des chaines je ne vois pas, si ça se faisait dans le temps c'est qu'il y avait une bonne raison, raison que l'on a perdu.
le stylo...un bic ou un mont blanc??Signaler Répondre
c etait donc un litteraire..probablement un mec qui avait fait khagne ou hypo-khagne....Signaler Répondre
"Un simple départ en activité". En résumé, plus d'activité...Signaler Répondre
Les seules activités qui devraient être, non pas proposées, mais obligatoires, devraient être de travailler à refaire les routes et les biens publics dégradés.Signaler Répondre
Ça les occuperait de longs moments.