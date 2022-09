Mort dans un accident près de Lyon : un conducteur en garde à vue, un appel à témoins lancé

Une Seat Ibiza qui roulait à vive allure avait percuté de plein fouet une Peugeot 308 et avait fait un vol plané avant de réaliser plusieurs tonneaux. Dans le premier véhicule, les secours avaient découvert un jeune homme décédé. Passager arrière, cet habitant de Bessenay dans le Rhône avait 19 ans. Une jeune femme, passagère avant, également âgée de 19 ans, avait été hospitalisée à Lyon dans un état critique.

Après un passage à l’hôpital, le conducteur de la Seat Ibiza a été interpellé et placé en garde à vue d’après Le Dauphiné. Entendu dans les locaux de la gendarmerie de la Verpillière, on ne sait pas s’il était sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants durant les faits.

Les premiers éléments de l’enquête ont en tout cas mis en évidence une vitesse beaucoup trop élevée de la Seat, dans cette rue du Ruisseau connue pour être un lieu où se déroulent des courses illégales entre automobilistes. L’autre voiture impliquée dans la collision roulait doucement puisqu’elle était en train de se garer.

Pour tenter d’en savoir plus, un appel à témoins a été lancé par les forces de l’ordre. Toute personne qui possède des informations, voire des photos et vidéos qui montreraient des « runs » à la Fast and Furious, est priée d’appeler au 04 74 95 50 17.