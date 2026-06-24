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Près de Lyon : une femme agressée et violée alors qu’elle rentrait chez elle, un suspect écroué

Près de Lyon : une femme agressée et violée alors qu’elle rentrait chez elle, un suspect écroué
Près de Lyon : une femme agressée et violée alors qu’elle rentrait chez elle, un suspect écroué - LyonMag

Ce qui semblait être une nuit ordinaire a viré au drame pour une habitante de Marennes.

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viol

12 commentaires
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lululaberlue le 24/06/2026 à 19:35
Il est a écrit le 24/06/2026 à 17h56

D'extrême gauche Darmanin ?

Savez vous qu'en France La justice est indépendante et en majorité d'extrême gauche donc les magistrats n'ont rien à voir avec Darmanin. L'état fait voter des lois mais les magistrats appliquent le minimum aux délinquants on le constate tous les jours vu le nombre de récidivistes qui devraient être sous les verrous.

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parceque le 24/06/2026 à 18:04
Il est a écrit le 24/06/2026 à 17h56

D'extrême gauche Darmanin ?

le ministre de la justice peut faire queiques chose contre le lobby des juges gauchistes ?

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lolotoooôooo le 24/06/2026 à 18:03
Il est a écrit le 24/06/2026 à 17h56

D'extrême gauche Darmanin ?

Sais tu au moins qui sont les magistrats ? Même question pour les ministres.

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Il est le 24/06/2026 à 17:56
maville a écrit le 24/06/2026 à 16h19

Et ça continue encore et encore. Mais que font les magistrats ils les relâchent chaque fois que la police les arrêtent. Cette magistrature d'extrême gauche qui passe plus de temps sur le mur des cons que sur un dossier.

D'extrême gauche Darmanin ?

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eurpbo le 24/06/2026 à 17:05

connu et reconnu, quel talent !

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Jacques20 le 24/06/2026 à 17:00
Ex Précisions a écrit le 24/06/2026 à 15h35

"Déjà connu" comme d'habitude on attend un drame pour interpeller...

S'il a déjà été interpellé, qu'il a payé, la police ou la Gendarmerie ne peut pas l'interpeller sans raison. Ce sont les peines qui ne sont pas adaptées, ou du moins appliquées correctement par les tribunaux.

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Mits le 24/06/2026 à 16:56

Un homme ça s’empêche disait Camus..

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Bibi Fricotin le 24/06/2026 à 16:55
Ex Précisions a écrit le 24/06/2026 à 15h35

"Déjà connu" comme d'habitude on attend un drame pour interpeller...

comme disait Coluche , après 10 plaintes tu as un mauvais point et avec 100 mauvais points tu as un blâme mais on n'a jamais vu ça ...

tu voles : on coupe la main,
tu violes : on coupe tout... à fera réfléchir

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Chris6969699 le 24/06/2026 à 16:28

"déjà connu des services de police et de gendarmerie".

Encore un drame qui aurait pu être évité et une victime qui le portera toute sa vie sans remise de peine, ni assistante sociale ou de conseillère de réinsertion dédiée...

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maville le 24/06/2026 à 16:19

Et ça continue encore et encore. Mais que font les magistrats ils les relâchent chaque fois que la police les arrêtent. Cette magistrature d'extrême gauche qui passe plus de temps sur le mur des cons que sur un dossier.

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et oui bien sur le 24/06/2026 à 16:05

Encore un dingue en liberté !

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Ex Précisions le 24/06/2026 à 15:35

"Déjà connu" comme d'habitude on attend un drame pour interpeller...

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