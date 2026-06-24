Près de Lyon : une femme agressée et violée alors qu’elle rentrait chez elle, un suspect écroué

L’émotion est vive à Marennes, petite commune située à l’est de Lyon, après des faits particulièrement graves survenus dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin.
Selon le Progrès, une femme âgée d’une cinquantaine d’années rentrait seule à son domicile lorsqu’elle aurait été attaquée dans une rue du village par un homme d’une trentaine d’années. La pauvre femme aurait ainsi été violée. Des habitants ont indiqué avoir entendu des cris au cours de la nuit, un événement inhabituel dans cette commune habituellement paisible.
Alertés, les gendarmes de la compagnie de Bron ont rapidement été mobilisés. Les militaires ont engagé des investigations dès les premières heures suivant les faits, avec notamment des recherches de terrain et une enquête de voisinage.
Le suspect, déjà connu des services de police et de gendarmerie, a été interpellé dès le lendemain matin sur son lieu de travail.
Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Lyon pour viol avec la circonstance aggravante d’un état d’ivresse manifeste. À l’issue de sa garde à vue, l’homme a été présenté à un magistrat instructeur, mis en examen puis placé en détention provisoire.
Savez vous qu'en France La justice est indépendante et en majorité d'extrême gauche donc les magistrats n'ont rien à voir avec Darmanin. L'état fait voter des lois mais les magistrats appliquent le minimum aux délinquants on le constate tous les jours vu le nombre de récidivistes qui devraient être sous les verrous.Signaler Répondre
le ministre de la justice peut faire queiques chose contre le lobby des juges gauchistes ?Signaler Répondre
Sais tu au moins qui sont les magistrats ? Même question pour les ministres.Signaler Répondre
D'extrême gauche Darmanin ?Signaler Répondre
connu et reconnu, quel talent !Signaler Répondre
S'il a déjà été interpellé, qu'il a payé, la police ou la Gendarmerie ne peut pas l'interpeller sans raison. Ce sont les peines qui ne sont pas adaptées, ou du moins appliquées correctement par les tribunaux.Signaler Répondre
Un homme ça s’empêche disait Camus..Signaler Répondre
comme disait Coluche , après 10 plaintes tu as un mauvais point et avec 100 mauvais points tu as un blâme mais on n'a jamais vu ça ...Signaler Répondre
tu voles : on coupe la main,
tu violes : on coupe tout... à fera réfléchir
"déjà connu des services de police et de gendarmerie".Signaler Répondre
Encore un drame qui aurait pu être évité et une victime qui le portera toute sa vie sans remise de peine, ni assistante sociale ou de conseillère de réinsertion dédiée...
Et ça continue encore et encore. Mais que font les magistrats ils les relâchent chaque fois que la police les arrêtent. Cette magistrature d'extrême gauche qui passe plus de temps sur le mur des cons que sur un dossier.Signaler Répondre
Encore un dingue en liberté !Signaler Répondre
"Déjà connu" comme d'habitude on attend un drame pour interpeller...Signaler Répondre