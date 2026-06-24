Près de Lyon : une femme agressée et violée alors qu’elle rentrait chez elle, un suspect écroué

L’émotion est vive à Marennes, petite commune située à l’est de Lyon, après des faits particulièrement graves survenus dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin.

Selon le Progrès, une femme âgée d’une cinquantaine d’années rentrait seule à son domicile lorsqu’elle aurait été attaquée dans une rue du village par un homme d’une trentaine d’années. La pauvre femme aurait ainsi été violée. Des habitants ont indiqué avoir entendu des cris au cours de la nuit, un événement inhabituel dans cette commune habituellement paisible.

Alertés, les gendarmes de la compagnie de Bron ont rapidement été mobilisés. Les militaires ont engagé des investigations dès les premières heures suivant les faits, avec notamment des recherches de terrain et une enquête de voisinage.

Le suspect, déjà connu des services de police et de gendarmerie, a été interpellé dès le lendemain matin sur son lieu de travail.

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Lyon pour viol avec la circonstance aggravante d’un état d’ivresse manifeste. À l’issue de sa garde à vue, l’homme a été présenté à un magistrat instructeur, mis en examen puis placé en détention provisoire.