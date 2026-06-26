Un détenu attaque un surveillant au cou avec un stylo près de Lyon : le parquet antiterroriste saisi

Mise à jour : Ce jeudi 25 juin, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a annoncé que le détenu soupçonné d'avoir agressé un surveillant pénitentiaire à la prison de Saint-Quentin-Fallavier avait été placé en garde à vue.

Le ministre de la Justice précise également que le Parquet national antiterroriste (PNAT) s'est saisi de l'enquête, sans apporter davantage de précisions à ce stade sur les circonstances ayant conduit à cette décision.

Sur le réseau social X, Gérald Darmanin a également adressé "[son] soutien à l'agent pénitentiaire de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, blessé à la suite d'une violente agression par un détenu. "

Selon le Dauphiné Libéré, le suspect est Arthium A., il effectue actuellement un peine de 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de terrorisme, après avoir rejoint en 2015 la branche syrienne d'Al-Qaïda.

Article initial 24/06 17h10 : Ce mercredi 24 juin dans l'après-midi, un surveillant de la prison de Saint-Quentin-Fallavier a été victime d'une attaque alors qu'il procédait à l'ouverture de la cellule d'un détenu placé au quartier d'isolement pour une activité.

D'après les premiers éléments, les raisons de cette agression demeurent floues. "On ne sait pas pourquoi",indique FO Justice Lyon qui précise à notre rédaction que l'agent n'avait formulé aucun reproche particulier ni opposé de refus au détenu avant les faits.

Selon nos informations, le détenu se plaignait depuis plusieurs jours de douleurs physiques. Au moment de l'ouverture de sa cellule, il se serait soudainement jeté sur le surveillant en utilisant un stylo comme arme improvisée. L'agent aurait été visé au niveau de la carotide et de la tempe. Des zones particulièrement sensibles.

"Il fallait visiblement qu'il se défoule mais l'agent n'y est pour rien", explique le syndicat.

Le surveillant a été transporté à l'hôpital pour des examens. Heureusement, ses blessures semblent superficielles. Pour FO Justice Rhône, cette nouvelle agression illustre les risques auxquels sont confrontés quotidiennement les personnels pénitentiaires. "Une fois de plus ça montre la dangerosité à laquelle on fait face. Depuis qu'on a nos gilets pare-lame, l'une des zones les plus touchées est désormais le cou, ce qui peut conduire à des blessures extrêmement graves", souligne l'organisation syndicale.

"Nous exigeons des sanctions pénales et disciplinaires à la hauteur de la gravité des faits", conclut le syndicat.