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Un détenu attaque un surveillant au cou avec un stylo près de Lyon : le parquet antiterroriste saisi

Un détenu attaque un surveillant au cou avec un stylo près de Lyon : le parquet antiterroriste saisi
Près de Lyon, un détenu attaque un surveillant avec un stylo : l'agent visé au cou

Un simple départ en activité s'est transformé en agression au sein de l'établissement pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.

Mise à jour : Ce jeudi 25 juin, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a annoncé que le détenu soupçonné d'avoir agressé un surveillant pénitentiaire à la prison de Saint-Quentin-Fallavier avait été placé en garde à vue.

Le ministre de la Justice précise également que le Parquet national antiterroriste (PNAT) s'est saisi de l'enquête, sans apporter davantage de précisions à ce stade sur les circonstances ayant conduit à cette décision.

Sur le réseau social X, Gérald Darmanin a également adressé "[son] soutien à l'agent pénitentiaire de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, blessé à la suite d'une violente agression par un détenu. " 

Selon le Dauphiné Libéré, le suspect est Arthium A., il effectue actuellement un peine de 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de terrorisme, après avoir rejoint en 2015 la branche syrienne d'Al-Qaïda.

Article initial 24/06 17h10 : Ce mercredi 24 juin dans l'après-midi, un surveillant de la prison de Saint-Quentin-Fallavier a été victime d'une attaque alors qu'il procédait à l'ouverture de la cellule d'un détenu placé au quartier d'isolement pour une activité.

D'après les premiers éléments, les raisons de cette agression demeurent floues. "On ne sait pas pourquoi",indique FO Justice Lyon qui précise à notre rédaction que l'agent n'avait formulé aucun reproche particulier ni opposé de refus au détenu avant les faits.

Selon nos informations, le détenu se plaignait depuis plusieurs jours de douleurs physiques. Au moment de l'ouverture de sa cellule, il se serait soudainement jeté sur le surveillant en utilisant un stylo comme arme improvisée. L'agent aurait été visé au niveau de la carotide et de la tempe. Des zones particulièrement sensibles.

"Il fallait visiblement qu'il se défoule mais l'agent n'y est pour rien", explique le syndicat.

Le surveillant a été transporté à l'hôpital pour des examens. Heureusement, ses blessures semblent superficielles. Pour FO Justice Rhône, cette nouvelle agression illustre les risques auxquels sont confrontés quotidiennement les personnels pénitentiaires. "Une fois de plus ça montre la dangerosité à laquelle on fait face. Depuis qu'on a nos gilets pare-lame, l'une des zones les plus touchées est désormais le cou, ce qui peut conduire à des blessures extrêmement graves", souligne l'organisation syndicale.

"Nous exigeons des sanctions pénales et disciplinaires à la hauteur de la gravité des faits", conclut le syndicat.

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Saint-Quentin Fallavier

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27 commentaires
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Dz69 le 26/06/2026 à 14:32
Il faut chercher ailleurs a écrit le 26/06/2026 à 11h22

Ça ne peut pas être un terroriste islamique , car vu leur Q.I. Le stylo ne leur est d’aucune utilité !!!!

Certain que ce n'est pas un pédophile, vu qu'ils ne sont pas enfermé,

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Ex Précisions le 26/06/2026 à 14:10

Attaque terroriste avec un stylo au nom de Shiva ?
;-)

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Kas le 26/06/2026 à 13:40
Un certain Jordan barella ? a écrit le 25/06/2026 à 16h35

Non. , puisque c’était pas de rouge mais un stylo noir qui laisse à penser à un militant d’extrême Droite 😇.

Quel niveau... Repose toi mon gars tu en as besoin !

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shadok le 26/06/2026 à 11:25

nos députés vont pondre une loi sur l'interdiction des stylos,sans décret d'application bien sûr.

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Dz69 le 26/06/2026 à 11:24

Et sinon le parquet antiterroriste c'est pour quoi faire??? Il avait une kipa le mec ou c'est comment!

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Il faut chercher ailleurs le 26/06/2026 à 11:22

Ça ne peut pas être un terroriste islamique , car vu leur Q.I. Le stylo ne leur est d’aucune utilité !!!!

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ou un certain raphael le 25/06/2026 à 21:55
Un certain Jordan barella ? a écrit le 25/06/2026 à 16h35

Non. , puisque c’était pas de rouge mais un stylo noir qui laisse à penser à un militant d’extrême Droite 😇.

Peut importe la couleur du stylo puisque le militant LFI ne sait pas écrire et transforme en violence tout ce qu’il touche...

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Un certain Jordan barella ? le 25/06/2026 à 16:35
Quelle violence ! a écrit le 24/06/2026 à 19h24

Sans doute un électeur de LFI...

Non. , puisque c’était pas de rouge mais un stylo noir qui laisse à penser à un militant d’extrême Droite 😇.

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maxPTT le 25/06/2026 à 12:54
CQQFD69! a écrit le 25/06/2026 à 11h09

Stylo devenant une arme : il s'agit d'une tentative de meurtre !

Oui, arme par destination. Qu'il reste au trou, celui-là, on en a pas besoin.

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Pierre Lamonte le 25/06/2026 à 12:20

J’espère que le détenu ne sera pas trop sanctionné

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CQQFD69! le 25/06/2026 à 11:09

Stylo devenant une arme : il s'agit d'une tentative de meurtre !

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merci les progrssistes le 25/06/2026 à 09:53

il y a une quarante d'années , ce genre de trublion était pris entre 4 yeux par le chef maton ; le clampin en était réduit a bouffer avec une paille et les récidives étaient rarissimes ...

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Titus69 le 25/06/2026 à 04:54

On ne peut pas dire "pires que des bêtes" car les animaux ont une logique.
On a juste une explosion de "pur Mal" on est au delà d'esprits détraqués et de gens décivilisés.
On regardait parfois de loin des histoires affreuses dans certains pays (par exemple l'extermination d'ethnie par une autre ethnie en Afrique comem au Rwanda) et on s'aperçoit qu'on a importé ce "Mal" dans nos pays occidentaux.
Non non l'Humain est pire qu'une Bête ou un Animal car il peut être le "Mal à l'état pur" . Je n'ai certainement pas une vision catho du concept d'Homme.

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Menottes USA le 25/06/2026 à 00:19
Moi a écrit le 24/06/2026 à 19h12

Pourquoi ne pas faire comme aux Etats Unis, leurs attacher les mains avant de sortir de cellule.

« Pour moi, les détenus dangereux devraient être menottés avant même l’ouverture de la cellule afin de mieux protéger les surveillants pénitentiaires. »
Exactement

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La Nouvelle France by LFI le 24/06/2026 à 23:58

Il voulait juste sortir pour aller au meeting de Jean-Marie Mélenchon.

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ezName le 24/06/2026 à 23:55

Dans le monde de la gauche : “le surveillant devra se justifier de son acte”

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PSB 1846 le 24/06/2026 à 22:27

La canicule... Ca augmente l'agressivité.

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SuperTonton le 24/06/2026 à 21:24

Le boug se prend pour John Wick ?

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strogoff le 24/06/2026 à 20:29
Ex Précisions a écrit le 24/06/2026 à 19h02

Bof, même s'il n'ont pas un outil sous la main ils ont leurs dents, ça arrive souvent...
A part les tenir attachés par des chaines je ne vois pas, si ça se faisait dans le temps c'est qu'il y avait une bonne raison, raison que l'on a perdu.

donner des fouets aux surveillants ?

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Bibi Fricotin le 24/06/2026 à 20:02

ah le temps des camisoles ....
Ils agressent des gardiens car ils sont enfermés
relâchez les tous ça réglera ce problème
par contre les quidam ont intérêt à raser les murs
le beau programme LFIste

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Quelle violence ! le 24/06/2026 à 19:24

Sans doute un électeur de LFI...

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Moi le 24/06/2026 à 19:12

Pourquoi ne pas faire comme aux Etats Unis, leurs attacher les mains avant de sortir de cellule.

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Ex Précisions le 24/06/2026 à 19:02

Bof, même s'il n'ont pas un outil sous la main ils ont leurs dents, ça arrive souvent...
A part les tenir attachés par des chaines je ne vois pas, si ça se faisait dans le temps c'est qu'il y avait une bonne raison, raison que l'on a perdu.

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ISF le 24/06/2026 à 18:59
avec un stylo? a écrit le 24/06/2026 à 18h52

c etait donc un litteraire..probablement un mec qui avait fait khagne ou hypo-khagne....

le stylo...un bic ou un mont blanc??

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avec un stylo? le 24/06/2026 à 18:52

c etait donc un litteraire..probablement un mec qui avait fait khagne ou hypo-khagne....

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Chris6969699 le 24/06/2026 à 17:56

"Un simple départ en activité". En résumé, plus d'activité...

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Dupon le 24/06/2026 à 17:41

Les seules activités qui devraient être, non pas proposées, mais obligatoires, devraient être de travailler à refaire les routes et les biens publics dégradés.
Ça les occuperait de longs moments.

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