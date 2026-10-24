Christiane Commeau : 22 ans après son meurtre, une marche blanche organisée ce samedi près de Lyon

Vingt-deux ans après les faits, les proches de Christiane Commeau refusent de laisser son histoire tomber dans l'oubli.

Ce samedi 24 octobre, une nouvelle marche blanche se tiendra dans les rues de Chassieu, à l'initiative de sa famille et de l'association Justice pour Christiane.

Le départ est fixé à 10h30 devant le boulodrome de Chassieu, où travaillait la victime. Le cortège rejoindra la rue des Charpennes, où elle résidait.

Enlevée dans le garage de son immeuble

Le 22 octobre 2004, Christiane Commeau, alors âgée de 55 ans, disparaissait après avoir regagné son domicile.

La quinquagénaire venait de déposer ses courses dans son appartement avant de retourner dans le garage souterrain où était stationnée sa Renault Twingo. C'est là qu'elle aurait été surprise par son agresseur et enlevée.

Son téléphone et son sac à main avaient été retrouvés dans son logement, fermé à clé.

Près de quatre mois plus tard, le 18 février 2005, un bûcheron découvrait son corps dans un secteur boisé de Niévroz, dans l'Ain, près de Montluel.

Les constatations médico-légales avaient révélé que Christiane Commeau avait été tuée de deux coups de fusil à la tête.

Une enquête confiée au pôle des affaires non élucidées

En 2021, Kathleen, l'une des petites-filles de la victime, avait fondé l'association Justice pour Christiane afin de poursuivre la mobilisation autour de cette affaire et de lutter contre le risque de prescription.

Depuis cette date, une marche blanche est organisée chaque année à Chassieu.

L'enquête a connu une nouvelle étape en 2022, avec sa reprise par le pôle national dédié aux affaires non élucidées, installé à Nanterre.

Au-delà du recueillement, la famille espère que ce rendez-vous annuel permettra de maintenir l'attention sur le dossier et d'encourager d'éventuels témoignages.

La marche blanche aura lieu ce samedi 24 octobre, à partir de 10h30, au départ du boulodrome de Chassieu.