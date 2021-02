Aux alentours de 14h, une moto et un véhicule sont entrés en collision au croisement des départementales 313 et 31 à Saint-Vérand informe Le Progrès.

Le passager du céhicule et le motard ont gravement été blessés. L'homme et la femme d'une vingtaine d'années ont été pris en charge par les pompiers et transportés à l'hôpital par un hélicoptère du Samu.

Les circonstances de l'accident sont encore inconnues.