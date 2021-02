Après avoir imité un singe et réalisé une blackface, un élève de l’EM Lyon sanctionné par un jury disciplinaire

On y voyait des étudiants grimés à l’aide de peinture noire, et notamment l’un d’entre eux imiter un singe devant l’objectif.

Une enquête interne avait alors été ouverte par l’école de commerce basée à Ecully et qui doit prochainement déménager dans le 7e arrondissement de Lyon.

Ce jeudi, l’EM Lyon a révélé les conclusions de cette enquête ainsi que les sanctions prises à l’encontre de l’étudiant ayant réalisé la blackface ainsi que l’imitation du singe. Le 20 janvier dernier, un jury disciplinaire s’est réuni. Et après "un nouvel échange contradictoire" avec le jeune homme, ce dernier a été sanctionné. Même si "la préméditation ou l’intentionnalité raciste" de son "comportement immature et en tous points regrettable" "n’a pas été établie".

L’école lui a infligé un avertissement qui apparaîtra dans son dossier. Il sera également exclu officiellement du programme durant une semaine, et devra procéder à une mission d’intérêt général au sein d’une association luttant contre les discriminations et les représentations racistes, ainsi qu’à la mise en place d’un "dispositif renforcé de sensibilisation à la lutte contre tout type de discrimination auprès des étudiants du campus de Saint-Etienne et de leurs associations".

On se souvient que le campus stéphanois de l'EM Lyon avait déjà fait la Une des médias en octobre dernier. En plein confinement, des élèves avaient organisé une soirée qui avait réuni plus d'une centaine de personnes dans un tout petit appartement. Un cluster avait ensuite été détecté, obligeant l’établissement à fermer ses portes.