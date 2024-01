Marlène Schiappa devient étudiante à l’EM Lyon !

Après plusieurs postes au gouvernement, Marlène Schiappa ajoute une nouvelle ligne à son CV. Elle est désormais étudiante à l’EM Lyon Business School ! L’ancienne secrétaire d’État chargée de l'Égalité femmes-hommes en a fait l’annonce ce mercredi sur son compte LinkedIn. "J’ai toujours eu la conviction qu’il fallait se former tout au long de sa vie. Les savoirs évoluent, la théorie aussi, les enjeux varient, et avoir été formé il y a 10, 20, 30 ans dans un domaine donné ne devrait plus aujourd’hui être considéré comme suffisant. Se confronter aux avancées, aux savoirs, aux intervenants et aux professeurs apporte toujours une nouvelle richesse intellectuelle", écrit-elle se justifiant sur ce choix pour le moins surprenant.

"Bref, aujourd’hui, j’ai décidé de me former sur les enjeux liés à la gouvernance des entreprises et à la durabilité. Alors oui, j’ai été ministre et notamment en charge de l’économie sociale et solidaire, oui j’ai travaillé dans les domaines de l’engagement et de la RSE, ou j’ai initié ou coordonné des avancées sur les questions d’impact, mais non, cela ne (me) suffit pas", conclut l’ex-ministre.