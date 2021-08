Le maire de Villeurbanne reprend de volée Marlène Schiappa sur l'accueil des réfugiés afghans

Grégory Doucet et Cédric Van Styvendael avaient même écrit à Emmanuel Macron en lui demandant "d'honorer ses engagements internationaux en mettant en œuvre une politique d’accueil envers l'ensemble des rescapés - réfugiés afghans".

D'où la surprise de l'édile villeurbannais au moment de recevoir un courrier moralisateur de Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France. A l'instar d'une vingtaine d'élus ayant proposé de recevoir des réfugiés, Cédric Van Styvendael était ainsi accusé par la membre du gouvernement de ne pas avoir tenu promesse. Et se voyait réclamer de "préparer et conclure un engagement" avec les services de l'Etat dans les plus brefs délais. Les maires écologistes de Grenoble et de Bordeaux faisaient aussi partie des destinaitaires.

Sauf que Cédric Van Styvendael avait lui bien respecté son annonce puisque 44 Afghans ont été accueillis le 25 août. Et l'élu socialiste ne s'est pas privé de le faire savoir à Marlène Schiappa en répondant à son courrier et en transmettant la réponse à la presse.

"J’ai le regret de vous informer que vous vous êtres trompé de destinataire", se défend-il, un brin moqueur. Avant d'enchaîner avec des reproches sur la politique sociale du gouvernement : "L’extension de l’hébergement d’urgence ne pourra éternellement pallier l’incurie des politiques migratoires et le manque de courage politique quant aux régularisations de celles et ceux dont tout le monde sait qu’ils et elles ne seront jamais éloignés".

CVS 1-0 Schiappa.