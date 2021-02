Lyon : du bleu au gris, la DDSP du Rhône renouvelle sa flotte de véhicules

La préfecture du Rhône a annoncé ce vendredi l'arrivée de 20 nouvelles voitures de police dans le cadre du plan "France Relance". Ces Peugeot 5008 grises sillonnent depuis ce vendredi les routes du département. "Nos forces de l’ordre pourront exercer leurs missions dans de meilleures conditions et cela au profit d'un meilleur service public", peut-on lire sur le compte Twitter du préfet du Rhône Pascal Mailhos.

Les services de police du Rhône avaient déjà reçu 10 Renault Zoé il y a quelques semaines. Suffisant pour tenir tête aux chauffards et aux fuyards de plus en plus nombreux dans l'agglomération lyonnaise ?