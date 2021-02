Auvergne-Rhône-Alpes : plus de 5,54 tonnes de stupéfiants saisies par les douanes en 2020 !

C’est ce que montre le bilan des saisies des douanes d’Auvergne-Rhône-Alpes publié ce mardi matin. Au total, 5,54 tonnes de matières ont été récupérées et détruites par les forces de l’ordre en 2020. Un bilan total réalisé lors de 1200 saisies, qui comprend majoritairement du cannabis : 5,13 tonnes ont été découvertes par les services régionaux, soit une augmentation de 10% par rapport à 2019.



Parmi les saisies notables on retrouve celle du 21 janvier 2020 à Romans-sur-Isère où 281 kilos d’herbe de cannabis avaient été trouvés, dissimulés dans des cartons qui devaient contenir des brocolis surgelés.



Dans le bilan de ce qui a été confisqué aux trafiquants, on découvre également 201 kilos d’ecstasy, 34 kilos d’héroïne, 30,44 kilos de cocaïne et enfin 36,74 kilos de drogues de synthèse. Ces dernières sont d’ailleurs de plus en pus courantes dans l’agglomération lyonnaise puisque les saisies ont bondi de +32% en seulement un an.

Malgré l’impact de la crise sanitaire, les douanes d’Auvergne-Rhône-Alpes estiment "avoir su s’adapter à l’évolution du cadre d’intervention de ses services en particulier en renforçant les contrôles dans les centres de fret express et postal qui ont représenté une saisie de stupéfiant sur quatre".