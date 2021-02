Lyon : une plateforme pour offrir aux étudiants en difficulté leurs courses

Faire ses courses et en profiter pour faire un panier pour un étudiant rencontrant des difficultés financières. C’est le principe de la plateforme 1cabaspour1étudiant qui met en relation des parrains et des filleuls. Le site a vu le jour il y a maintenant un peu plus d’une semaine et compte déjà près de 1 000 inscrits.



Marion Dolisy Galzy et son amie Anne Wuattier sont à l’origine de cette idée qui entend venir en aide aux étudiants confrontés aux difficultés entraînées ces derniers mois par la crise sanitaire. "La nécessité de soutenir nos forces vives que sont les étudiants", résume Marion Dolisy Galzy.



Conserves de légumes, céréales, pain de mie, fruits de saison, thé, savon ou encore chocolat sont des exemples de produits qui peuvent composer le cabas en question. Le parrain et le filleul sont par ailleurs mis en contact selon leur zone géographique afin de se rencontrer directement. "Cette initiative a pour vocation de répondre à un besoin d’aide financière mais pas que. La création d’un lien dans le quartier est vraiment intéressante. Ce sont des témoignages que nous avons dans ce sens", explique Marion Dolisy Galzy qui tient à préciser aux étudiants qu’il "ne faut pas avoir de gêne oud e honte. Les familles qui donnent le font avec leur cœur et pas du tout avec une notion de pitié".



Si la plateforme se concentre pour le moment sur les communes de la Métropole de Lyon, 1cabaspour1étudiant ne devrait pas tarder à se développer dans d’autres villes de France. "On a énormément de demandes", confirme Marion Dolisy Galzy, qui comme de nombreuses personnes entend bien participer "à l’effort de guerre" face à l’épidémie de Covid-19.