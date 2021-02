Pascal Blache : "Le vélo n’est pas arrivé à Lyon avec les Verts en 2020"

Sous Gérard Collomb, Pascal Blache admettait jouer la carte de l’opposition intelligente. Avec les écologistes, il reconnait que la concertation est présente. Mais que la situation a du mal à décoller. Le maire du 6e a surtout constaté "de la mise en place très longue, un peu théorique, on attend des actions plus concrètes".

Dans le 6e arrondissement, il s’était toutefois opposé à la multiplication des pistes cyclables et des zones piétonnes : "J’adore le vélo et les modes doux, et on l’a prouvé avant que les Verts n’arrivent. On ne les a pas attendus pour faire des pistes cyclables. Ils sont arrivés, il y avait déjà 300km à Lyon et 1000km à la Métropole. Ils sont bien gentils, mais faire des pistes sur des pistes, à part pour faire du dogme… (…) Le vélo n’est pas arrivé avec les Verts en 2020".

Dans le 6e arrondissement, on parle finalement peu d’un chantier à l’arrêt total depuis de nombreuses années : le Musée Guimet. "On est entré dans un nouveau modèle, une étude a été menée et le budget retenu est à mon avis beaucoup trop important. Je ne suis pas favorable à ce que l’on reproduise le Musée Guimet dans la situation actuelle", conclut Pascal Blache.

