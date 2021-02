Top 14 : le LOU Rugby s'offre Toulouse et se relance dans la course aux phases finales (31-23)

Les Lyonnais se sont imposés 31 à 23 contre le Stade Toulousain ce samedi soir au Matmut Stadium de Gerland. Un succès qui fait énormément de bien aux Rhodaniens qui restaient sur trois défaites.

Les 30 acteurs ont offert un très beau match de rugby ce samedi soir. Grâce à un Jonathan Wisniewski très réaliste au pied et à un Noa Nakaitaci très en jambes, les Rouges et Noirs ont réussi à faire tomber le leader toulousain. Une victoire très précieuse dans la course au top 6.

"On a joué une belle équipe de Toulouse. Je pense que c'était un beau match, très rythmé. On avait vraiment besoin de gagner pour accrocher le bon wagon, mais aussi enfin se payer. Il y a beaucoup d'émotion d'avoir gagné ce match", a déclaré Pierre Mignoni à l'issue de la rencontre.

Avec cette victoire, le LOU reste septième, mais ne décroche pas des six premières places. Les Lyonnais devront confirmer leur très bonne performance dans quinze jours sur la pelouse de Bayonne.