Les Lyonnais James Iron et Fiona Furiosa dans Incroyables Transformations ce lundi

Originaires d’Oullins, James Iron et Fiona Furiosa vont bousculer les animateurs Nicolas Waldorf, Ludivine Aubourg et Charla Carter.

Champions du costume qu’ils fabriquent eux-mêmes, ils vont débarquer en géant de glace et en reine des neiges. Avant que le fils de James Iron ne prenne le relais et explique que leur look au quotidien est trop barré : jean à clous, haut transparent… Des choix de vêtements qui pèsent sur le jeune homme et qui va donc demander l’aide du trio pour assagir les deux artistes.

Incroyables Transformations débutera ce lundi à 17h25 sur M6.