Double greffe des bras et des épaules à Lyon : "l’exploit lyonnais" salué par le président islandais

Dans un courrier adressé à son homologue français, le président islandais est revenu sur l’opération de Felix Gretarsson, un Islandais de 48 ans installé à Lyon. Ce dernier a été le premier patient au monde à être greffé des deux épaules et bras au mois de janvier.

"Je vous écris pour attirer votre attention sur la prouesse médicale exceptionnelle accomplie récemment par vos compatriotes à l’Hôpital Edouard Herriot à Lyon", peut-on lire dans la lettre publiée sur le compte Twitter de Guðni Thorlacius Jóhannesson.

Le président islandais ne manque pas de complimenter les médecins des HCL tout au long de son courrier mettant en avant « l’exploit lyonnais ».

"Felix Gretarsson s’est installé il y a quelques années dans cette ville, pour être près des meilleurs spécialistes dans le domaine de la greffe des organes. Nul n’était parvenu auparavant à greffer deux épaules et bras sur un individu. C’est pourquoi cette opération relève de l’exploit. L’équipe de grands spécialistes qui fut à l’œuvre a déployé toute son expertise et expérience. Elle a travaillé de manière coordonnée et a montré par son exemple tout ce dont la science médicale était capable", assure-t-il.

"Il est encore trop tôt pour connaître le degré de la réussite de la greffe sur Felix Gretarsson", tient cependant à préciser Guðni Thorlacius Jóhannesson appelant au « plus grand respect » pour l’opération accomplie.