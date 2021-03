Villeurbanne : Laurent Barbieri, nouveau délégué régional du CNRS en Rhône Auvergne

Il s'agit de Laurent Barbieri, jusqu'alors directeur général des services d'Aix-Marseille Université. Le quinquagénaire succède à Frédéric Faure, qui était en poste depuis 2013.

"En tant que délégué régional, Laurent Barbieri assure dorénavant la représentation du CNRS dans sa circonscription et dirige les services d’accompagnement de la recherche de la délégation régionale. Dans le cadre de la stratégie de l’établissement, il coordonne l’action du CNRS en région auprès des partenaires et des directeurs d’unités CNRS de recherche et de service", précise le communiqué de presse annonçant son arrivée à Villeurbanne.