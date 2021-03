Charline Stengel (Top Chef) : "Philippe Etchebest a vraiment été un mentor"

Les téléspectateurs de l’émission culinaire de M6 pourront de nouveau suivre ce mercredi soir (21h05) Charline Stengel, la grande gagnante d’Objectif Top Chef. "Je n’aurai jamais pensé participer à Top Chef. Gagner Objectif Top Chef, c’était quelque chose de fou mais Top Chef c’est vraiment magique", nous confie-t-elle.

La jeune femme, originaire de Chamonix, participe à l’émission dans le but de "pouvoir continuer à évoluer dans le monde de la cuisine, apprendre encore plus, avoir une pression supplémentaire et essayer de la vaincre".

Tout au long de son aventure, Charline a pu compter sur Philippe Etchebest, le chef de la brigade bleue. "Il a été vraiment super avec moi, vraiment un mentor. C’est une belle rencontre culinairement parlant", assure-t-elle.

Les prochaines semaines diront ce qu’il adviendra de l’aventure dans l’émission de celle qui est aujourd’hui commis chez Christian Têtedoie à Lyon. Concernant la situation actuelle, "c’est un peu compliqué pour le moment", explique Charline avant d'ajouter : "On essaye de faire des actions de temps en temps pour des évènements spéciaux comme Noël, la Saint-Valentin, la caravane des Chefs…". Aucune date de réouverture n'a pour l'instant été communiquée pour les restaurants.

A.D.