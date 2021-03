Philippe Meunier : "S’opposer aux Verts et à l’extrême-gauche est un devoir moral"

Le monsieur sécurité de la Région peut faire un bilan de l’action de Laurent Wauquiez. Ce dernier avait promis des portiques dans les lycées. Mais il existe encore de nombreux incidents, comme en janvier dans le 9e arrondissement de Lyon : "Il y a une esplanade devant le lycée la Martinière-Duchère et il n’y a pas de caméras qui fonctionnent car la Ville de Lyon ne souhaite pas en installer. Si elle refuse, comme la Ville de Grenoble, nous ne pouvons pas leur forcer la main", regrette Philippe Meunier.

Ce mercredi, il a représenté le président de Région à la réunion en préfecture sur l’épidémie de Covid-19 : "Nous ne souhaitions pas de confinement total le week-end, quitte à prendre des mesures temporaires sur certains lieux comme les quais de Saône et du Rhône". Pour Philippe Meunier, "il faut que les citoyens soient responsables de leurs actes et que ceux qui ne veulent pas respecter la distanciation sociale soient éventuellement contrôlés et condamnés par l’Etat. Mais mettre tout le monde sous cloche, ce n’est pas possible".

Si Laurent Wauquiez ne s’est pas encore officiellement déclaré candidat à un second mandat, il est probable qu’il reparte avec son équipe. Et donc Philippe Meunier : "Je suis un homme de droite. Il fallait à tout prix faire barrage (aux municipales et métropolitaines ndlr). S’opposer aux Verts et à l’extrême-gauche est pour moi un devoir moral".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.