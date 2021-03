Lyon : 500 000 euros en moins pour l’Opéra, la droite accuse la mairie de "sacrifier l’excellence culturelle"

Après les menus uniques sans viande à la cantine il y a deux semaines, ce jeudi en fin d’après-midi, le groupe d’élus présidé par Etienne Blanc s’est fendu d’un communiqué de presse dans lequel ils révèlent que la mairie écologiste avait l’intention de supprimer 500 000 euros dans le budget de fonctionnement de l’Opéra dès cette année. Soit un passage de 7,5 à 7 millions.

Pour le sénateur du Rhône, ce n’est pas qu’une décision en vue de faire des économies : "En supprimant 500 000 euros du budget de l’Opéra, pilier des institutions culturelles lyonnaises, c’est un premier pas vers l’idéologie des verts et de l’extrême-gauche en matière culturelle et une participation à l’affaiblissement de Lyon. Comme cela a été fait à Grenoble, on sacrifie l’excellence culturelle qui fait la grandeur de Lyon, au profit d’une certaine conception de la culture ouverte à tous les courants idéologiques en vogue à l’extrême gauche. Après la rééducation du goût, nous passons à la rééducation culturelle des Lyonnais ?", s’interroge Etienne Blanc, qui accuse Eric Piolle d'avoir "dévasté la culture à Grenoble" et qui craint de voir la même chose arriver entre Rhône et Saône..

La réponse de la Ville est très attendue sur ce dossier, qui marquerait une nouvelle décision forte de l'adjointe Nathalie Perrin-Gilbert après l'attribution d'une partie de son fonds d'urgence pour la culture et ses propositions avortées de rouvrir musées et salles de spectacle malgré l'épidémie de Covid-19. Avec ces 500 000 euros, NPG devrait pouvoir rediriger les subventions vers de plus petites structures.