Adrien Drioli : "Encore possible d’arriver à une liste d’union de la gauche et des écologistes au 1er tour des régionales"

L’actualité politique du week-end, c’est l’officialisation de la candidature de Najat Vallaud-Belkacem (PS) pour les régionales. Soutien de cette dernière dans la conquête d’Auvergne-Rhône-Alpes, Adrien Drioli est pourtant membre de la majorité écologiste à la mairie. L’élu n’y voit "pas de faille dans (son) engagement pour la Ville de Lyon".

Selon Adrien Drioli, "il est encore possible d’arriver à une liste d’union de la gauche et des écologistes au premier tour. Il s’agit de construire une union, pas de se retirer sans avoir un certain nombre d’éléments de programme et de représentation de toutes les sensibilités politiques. Najat Vallaud-Belkacem est prête à discuter ». Sans union, « il y a un risque que la gauche soit absente du second tour".

En janvier dernier, Adrien Drioli avait fait polémique avec ses propos lors du conseil du 9e arrondissement, déclarant que "vouloir mettre des caméras partout c’est l’affaiblissement de la tranquillité des Lyonnais". Adrien Drioli estime que ses propos n’étaient pas complets. Pour lui, "la question de la sécurité locale reposait sur deux jambes : la répression et la prévention. On ne peut pas voir la politique de sécurité reposer sur le tout-robot et l’investissement massif depuis 20 ans dans la vidéosurveillance".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.