Les purificateurs d'air de la Région validés par une étude scientifique "sans appel"

Depuis des semaines, Laurent Wauquiez, le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes vante les mérites de ces purificateurs d'air, mais sans réellement avoir de preuves scientifiques. C'est pourquoi, en décembre dernier, la Région a décidé de commander une étude, "une première en Europe", selon l'élu.

Ce lundi matin, il était en déplacement au laboratoire Lyonbiopôle pour recevoir officiellement les conclusions de l'étude menée sur les purificateurs d'airs installés dans les lycées et écoles d'Auvergne-Rhône-Alpes depuis la rentrée scolaire.

Des résultats "impressionnants et sans appel". Selon les chiffres, ces machines sont efficaces à 99% pour filtrer l'air (avec des filtres HEPA). De plus, une fois que le virus est piégé à l'intérieur, il meurt au bout de 48 heures. "On voulait avoir une étude scientifique. C'est une première européenne. Les purificateurs d'air marchent. C'est un extraordinaire message d'espoir pour tout le monde", a déclaré le président de la Région.

Cela fait maintenant de longues semaines que l'ancien maire du Puy-en-Velay pointe "l'absence de stratégie nationale" à ce sujet, et souhaite désormais avec ces conclusions interpeller le gouvernement. "Je vais saisir officiellement le ministre de l'Education nationale en lui demandant une campagne de déploiement de ces appareils. Maintenant il faut bouger, on a une nouvelle arme pour lutter contre le Covid-19", a-t-il ajouté.

Pour l'instant, 2500 purificateurs d'air ont été déployés dans 285 lycées et dans 189 communes pour leurs écoles en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais Laurent Wauquiez souhaite encore accélérer : "On va donc intensifier notre politique de déploiement de ces appareils et équiper tous les établissements qui le souhaitent. Il faut se dire que ça peut être aussi un espoir pour les restaurants, les salles de spectacles. C'est une étape importante que nous franchissons".

Comment a été réalisée cette étude ?

Cette étude a été commandée par la Région pendant les fêtes de fin d'années. Pendant deux mois, deux laboratoires (Virpath et VirNext) installés au centre Lyonbiopôle ont œuvré pour connaître les performances de ces machines, grâce à un processus qui peut paraître compliqué pour les moins scientifiques : "On nébulise du virus produit au préalable, et on génère une atmosphère contaminée et quantifiée du virus. Ensuite on met en œuvre le dispositif à évaluer et on lui fait passer des volumes d'air. Puis on récolte les virus infectieux résiduels et on va les quantifier par titrage affectueux. C'est comme ça que nous sommes capables d'évaluer les performances de ces équipements", a détaillé Manuel Rosa Calatrava, directeur de recherche à l'INSERM et co-directeur du laboratoire Virpat au sein du centre national de recherche en infectiologie.

Au total, la Région a déboursé 184 000 euros pour cette étude.

B.B.