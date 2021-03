Confinement : il y a un an le silence assourdissant à Lyon

Nous sommes le 17 mars 2020. Il est midi. La France débute officiellement son premier confinement.

"Nous sommes en guerre". Telle est la phrase répétée à six reprises la veille lors d’une allocution télévisée historique d’Emmanuel Macron suivie par 35 millions de personnes. Afin de faire face à la première vague de l’épidémie de Covid-19 en France, mais surtout éviter les scénarios catastrophes prévoyant dans le pire des cas entre 300 000 et 500 000 morts dans le pays, le président annonce une mesure exceptionnelle sans prononcer toutefois le mot "confinement". "Dès demain midi, et pour quinze jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits", déclare le chef de l’Etat.

C’est un coup de massue qui tombe pour les Français contraints de rester chez eux. Quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron avait déjà annoncé la fermeture des écoles, collèges, lycées ou encore universités. Les restaurants et les bars avaient de leur côté fait le plein une dernière fois le samedi ; les commerces non essentiels devant baisser le rideau. Le premier tour des élections municipales le lendemain enregistrait de son côté une abstention record.

Il est midi. Nous sommes le 17 mars 2020. Un silence presque assourdissant domine dans les rues de Lyon et sur tout le département du Rhône. Les habitants appliquent strictement les consignes du président et entament un confinement inédit. Les rues sont inhabituellement désertes, notamment la rue de la Ré vide, pourtant sous un grand ciel bleu annonçant le début du printemps. Les Berges du Rhône ne sont plus accessibles deux jours plus tard après les tentatives de quelques badauds de se promener au bord de l’eau.

Les autres images que l’on retiendra de ce confinement sont incontestablement les longues files d’attente à l’entrée des supermarchés, pris d’assaut par des Lyonnais et des Rhodaniens munis des désormais indispensables attestations sans oublier la règle du kilomètre à ne pas dépasser autour de chez soi sauf "urgence absolue".

Un mois et 28 jours plus tard, le déconfinement débute mais le retour à la vie normale n’est pas pour tout de suite… et n’a toujours pas eu lieu. Tout comme le reste de la France, Lyon et le Rhône ont connu un second confinement moins strict (du 30 octobre au 15 décembre 2020). Aujourd’hui, rien n’est encore comme avant avec un couvre-feu à 18h en vigueur. Hasard du calendrier ou pas ; de nouvelles mesures restrictives pourraient être annoncées cette semaine dans certaines régions (notamment l’Ile-de-France), touchées par une troisième vague de l’épidémie. Cette fois-ci le mot "confinement" est sur toutes les lèvres.