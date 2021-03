Près de Lyon : un laboratoire offre 1000 flacons de gel hydroalcoolique aux étudiants

Le laboratoire Phytema, basé à Ruffieux près d’Aix-les-Bains en Savoie, a décidé de se mobiliser pour les étudiants en leur offrant 1 000 flacons de gel hydroalcoolique et 200 produits d’hygiène, à savoir du gommage pour le corps se transformant en gel douche.

"Pendant le premier confinement, nous avions reconverti notre production pour fabriquer du gel hydroalcoolique pour les hôpitaux de notre région. Nous avons encore du gel hydroalcoolique et nous voulons l’offrir à tous ces jeunes", explique Sandrine Arduin, co-dirigeante avec son mari du laboratoire Phytema.

Cette mère de famille de deux étudiants est sensible à la situation actuelle. "Certains de leurs amis sont très impactés par la crise. C’est une situation tellement compliquée pour eux, et les jeunes on y tient vraiment !", insiste-t-elle.

C’est par le biais de GAELIS (Groupement des Associations et Elus étudiants de Lyon Indépendants et Solidaires) que Sandrine Arduin a fait passer le don du laboratoire en ce début de semaine. L’association va désormais gérer la distribution dans le cadre de ses opérations solidaires à destination des étudiants.

Le laboratoire Phytema n’entend pas s’arrêter là puisqu’une cagnotte en ligne, en partenariat avec le Rotary Club Lyon-Ouest, a vu le jour dans le but de prolonger cette action de solidarité.

A.D.