Covid-19 : Bernard Perrut demande à ce que les maires et les députés se fassent vacciner pour montrer l'exemple

Même avec de l'AstraZeneca ! Le député LR du Rhône Bernard Perrut a souhaité emprunter le sillon creusé par le Premier ministre Jean Castex et demande aux maires et aux parlementaires le souhaitant de montrer l'exemple en se faisant vacciner contre le Covid-19 pour "rassurer leurs concitoyens". "Parce que je n’oublie pas ce que l’humanité doit au vaccin, Monsieur le Premier ministre, je me ferai vacciner dès que cela sera possible, à vos côtés", déclare ainsi l'ancien maire de Villefranche-sur-Saône, qui précise que jusqu'à présent, le vaccin lui a été refusé et "qu’il faudrait attendre, en fonction de (son) âge, un autre temps !".