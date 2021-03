Thierry Frémaux : "Un regard à la fois triste et sévère sur la cérémonie des César"

Thierry Frémaux est le monsieur cinéma de France. Mais c'est bien sur le judo qu'il écrit dans son livre Judoka paru aux éditions Stock. Après un article rédigé sur le film La Légende du grand judo d'Akira Kurosawa, le directeur de l'Institut Lumière souhaitait partager son autre passion. Ceinture noire, Thierry Frémaux estime que le judo lui "apporte une certaine acceptation de la défaite, de la difficulté, de mesurer sa joie, de ne pas se décourager".

Thierry Frémaux prépare aussi le Festival de Cannes de cette année, après une année blanche en 2020. "Oui, je pense qu'au mois de juillet, il pourra avoir lieu", indique-t-il. Selon lui, il n'a que des retours positifs pour le moment : "Ils veulent tous venir, ils promettent tous de venir s'ils peuvent voyager".

Thierry Frémaux revient aussi sur la cérémonie polémique des César. Et dit avoir "un regard à la fois triste et sévère. Personne n'avait envie que ça se passe comme ça. On ne sait pas bien ce qui s'est passé et on entend pas bien d'explications. (...) Je ne trouvais pas qu'il fallait dire qu'il y allait avoir les César du renouveau. Qu'une équipe chasse l'autre. (...) Il faut que Cannes prenne la responsabilité de dire que le cinéma et l'art sont nécessaires à nos vies, que ça exhalte le beau, l'émotion, le dialogue entre les peuples et pas la sectorialisation de la société. Le cinéma rassemble. Quand Lumière envoie des opérateurs à travers le monde, il veut voir ce qui ne lui ressemble pas. Et je pense qu'on s'en est éloigné, et qu'il faut y retourner".

