Lyon Politiques : l'actualité de la semaine décryptée par nos experts - 19/03/21

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés des journalistes Alexis André et Gérard Angel, les anciens élus Sarah Peillon (LREM) et Pierre Hémon (EELV) interviennent sur les sujets suivants :



- "Le Covid est-ce qui est arrivé de mieux au Président". Bruno Bonnell a-t-il révélé le cynisme d'une partie de la classe politique ?

- La ZFE renforcée : Zone à Faibles Emissions ou à Forte Exclusion ?

- Le Revenu de solidarité jeunes : est-ce aux collectivités de se substituer à l'Etat ?

- Budget genré de la Ville de Lyon : un terme mal compris ?