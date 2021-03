Top 14 : le LOU Rugby lance son sprint final face à Toulon

Avant ce match, les Lyonnais sont septièmes à cinq longueurs de Toulon, sixième. Ce match est donc crucial dans la course au top 6, et les hommes de Pierre Mignoni en sont bien conscients : "Ce n'est pas encore un match de phases finales, mais c'est un match capital pour la suite de la saison. Dans le couloir, on pensera qu'à la victoire, la suite on verra", a déclaré en conférence de presse d'avant-match le troisième ligne Patrick Sobela.

Les Rouges et Noirs n'ont absolument plus le droit à l'erreur s'ils veulent espérer une grande fin de saison, après des résultats en dents de scie ces dernières semaines : "On a fait des erreurs durant la saison. Maintenant, c'est à nous de redresser la barre et de finir fort pour essayer de se qualifier pour ces phases finales. Cette année, on est sept, huit équipes à pouvoir se qualifier, donc forcément ça va être un gros combat", a de son côté analysé le centre Pierre-Louis Barassi.

Pour ça, il faudra vaincre une belle équipe toulonnaise qui avait écrasé les Lyonnais au match aller : "Toulon avait fait un gros match. Depuis, ils ont évolué, nous aussi. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Cette dernière ligne droite est déterminante", a conclu le coach Pierre Mignoni.

Début de la rencontre à 21h05.