Georges Képénékian : "Grégory Doucet avec 4000 manifestants pour le climat, un scandale d’irresponsabilité collective"

Dimanche après-midi, entre 4000 et 10 000 personnes ont manifesté dans les rues de Lyon pour le climat. Avec le maire Grégory Doucet en tête de cortège. Autant dire que pour le deuxième jour de reconfinement, l’image a pu étonner. Et notamment Georges Képénékian : "J’ai été profondément choqué. Je ne comprends pas. C’est un scandale d’irresponsabilité collective. On ne peut pas se vanter d’ouvrir des vaccin-dromes et de faire des tests, et puis de favoriser le développement du Covid qui concerne de plus en plus de personnes jeunes. C’est grave, il faut que l’on réagisse et qu’on dénonce cela".

Pour l’ancien maire de Lyon, le fait de déclarer qu’il s’agit du dernier mandat pour le climat, et de décréter l’état d’urgence climatique ne doit pas faire passer le reste au second, voire au troisième plan. "On n’arrive pas forcément aux mêmes conclusions dans les actions à mener. Europe Ecologie Les Verts n’a pas le monopole de l’écologie. Il n’y a pas une seule solution face à ce problème", note Georges Képénékian.

