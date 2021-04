Champions Cup : le LOU Rugby a "tout à gagner" en allant à Exeter

Un 8e de finale historique pour le LOU Rugby qui n'a jamais atteint ce stade de la compétition. Malgré l'enjeu, les Lyonnais n'ont pas caché leur envie en conférence de presse d'avant-match : "Il y a forcément beaucoup d'excitation car c'est un match qu'on a envie de jouer et ça va nous servir pour la fin de saison. On va affronter ce qui se fait de mieux en Europe ces dernières saisons. On a tout à gagner. C'est très excitant", a confié le demi de mêlée Baptiste Couilloud.

Pour se qualifier au tour suivant, les Rhodaniens devront tout simplement battre les champions d'Europe en titre : "Si on fait les efforts nécessaires et si on propose le jeu qu'on sait proposer ça peut tourner pour nous aussi. Ce n'est pas parce qu'ils s'appellent Exeter et qu'ils sont champions d'Europe qu'ils vont gagner avec les maillots", a de son côté prévenu le pilier Francisco Gomez-Kodela.

Avant le coup d'envoi de ce match, le LOU connait déjà son avenir en cas de qualification. Les Lyonnais affronteront Leinster, vainqueur de Toulon sur tapis vert.

Début du match à 18h30.