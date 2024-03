Bayonne-LOU : mettre fin à un an de disette à l'extérieur

A l'occasion de cette 17e journée de Top 14, les Rouge et Noir comptent bien poursuivre leur remontée au classement après deux victoires consécutives à Gerland. Et un nouveau succès, cette fois dans le pays basque, serait le premier acquis à l'extérieur en championnat depuis plus d'un an ! En effet, la dernière victoire du LOU hors de ses bases remonte au 4 février 2023 contre La Rochelle...

Le problème, c'est que Bayonne ressemble en tous points au LOU : intraitable à domicile (aucune défaite encaissée depuis 11 mois) et à la peine à l'extérieur. D'ailleurs, les deux formations se collent aux portes de la zone rouge : Lyon est 10e, Bayonne 11e.

Autant dire que les hommes de Fabien Gengenbacher s'attendent à une sacrée bataille à Jean Dauger. Pour l'entraîneur lyonnais, "ça passera par de la précision et la patience, et pouvoir tenir le bras de fer notamment lorsqu’on est en conquête".

En conférence de presse, Alban Roussel s'est montré aussi alerte sur les qualités et les défauts de ses futurs adversaires : "Il y a une envie de bien faire. Il faudra s’appuyer sur une grosse défense, aucun déplacement n’est facile, surtout à Bayonne où le stade sera à guichets fermés, ça doit être une motivation supplémentaire pour nous".

Xavier Mignot lui n'a pas voulu jouer au fanfaron : "Pour le déplacement à Bayonne, on y va un peu sur la pointe des pieds on sait ce qu’on est capable mais aussi ce qu’on peut mal faire", a déclaré l'ailier, absent ces deux dernières semaines.

Coup d'envoi de Bayonne-LOU ce samedi à 17h (Canal +).