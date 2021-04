Près de Lyon : une camionnette de prostituée victime d'un incendie, un corps retrouvé

Prévenus, ils sont intervenus sur une route départementale de la commune de Genas pour un incendie de véhicule. A l'intérieur de la camionnette calcinée, les soldats du feu ont retrouvé le corps d'une personne non identifiée.

Selon le Progrès, il s'agissait d'une camionnette de prostituée. Dans son numéro d'avril actuellement en ventes, LyonMag consacre un dossier à la prostitution dans l'agglomération et revient effectivement sur l'explosion de la pratique dans l'Est lyonnais, à proximité de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

S'agit-il d'un accident ou bien d'un acte criminel ? La victime était-elle une prostituée ou bien une personne tierce ? Autant de questions qui devront être élucidées durant l'enquête qui a été ouverte dimanche soir.