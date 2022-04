Lyon : les prostituées dans la rue contre la loi de pénalisation des clients

Lors de la journée de lutte contre les violences faites aux travailleurs et travailleuse du sexe du 17 décembre 2021, ils avaient demandé à la nouvelle municipalité de Lyon de mieux s’engager à leur égard. C’est-à-dire que chaque personne travailleuse du sexe, migrante, trans ou cis, puisse circuler et exercer son travail en toute sécurité. En absence de réponse ou même d’action, ces personnes renouvellent leur demande à l’occasion du 6e anniversaire de la loi de pénalisation des clients. Ils se réuniront ce mercredi, à 12h, sur la place de la Comédie pour manifester. Pour les personnes de cette activité, cette loi ne les aide pas. Au contraire, cela rend leurs conditions de vie et d’exercice précaires et dangereuses.

Les travailleurs et les travailleuses du sexe confient que depuis la loi du 13 avril 2016 leurs conditions de travail se sont dégradées : "La répression fait peur aux clients qui se raréfient, tandis que les mauvais clients "négociateurs" considèrent qu’ils peuvent tout faire sous prétexte qu’ils prennent un risque, et que les agresseurs continuent d’arpenter les rues où nous travaillons."

Ces travailleurs expliquent que cette perte de clientèle entraine donc une perte de revenus et parfois un endettement allant à la perte du logement. Ils partagent également le fait qu’ils sélectionnent de moins en moins la clientèle afin de manger ou réussir à payer les dettes. "De ce fait nos pratiques changent, la prise de risque augmente et les rapports sans préservatif deviennent de plus en plus fréquents. Une situation qui les expose davantage aux risques de contamination VIH/SIDA et IST, ainsi qu’aux violences.

Dans un communiqué de presse, les travailleurs et travailleuse du sexe lyonnais expliquent que personne ne prend en compte leurs revendications et beaucoup ignorent les sonnettes d’alarmes tirées par les organisations telles que Médecin du Monde, le Défenseur des droits etc.

Ils veulent se battre également pour avoir un accès à la santé et qu’on respecte davantage leur activité.