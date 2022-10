Lyon : 10 ans de prison pour l’atroce viol d’une prostituée à Gerland

Sur les bancs des 24 colonnes, à Lyon, un homme âgé de 40 ans a été jugé pour le viol et l’agression d’une prostituée le 4 avril 2018 dans le quartier de Gerland non loin de la déchetterie, là où des dizaines de camionnettes se réunissent tous les soirs.

La victime, une jeune femme de 25 ans d’origine nigériane, avait subi de longues minutes de calvaire, avec plusieurs pénétrations vaginale et anale d’après Le Progrès. En plus de son sexe, le suspect avait aussi utilisé son poing et un autre objet pour violer la jeune femme arrivée trois mois plus tôt en France.

Toujours selon nos confrères, trois fissures anales et des côtes cassées avaient notamment été relevées sur la proie du bourreau, correspondant à 10 jours d’ITT pour un médecin. L’agresseur présumé avait pris la fuite grâce à l’intervention d’un témoin. L’enquête avait été rapidement bouclée, puisqu’un préservatif contenant de l’ADN du suspect, et du sang de la victime, avait été retrouvé par les policiers mobilisés sur la sordide affaire.

L’accusé, un individu né au Portugal et arrivé en France en 2006, a été condamné à 10 ans de prison ainsi que 4 années de suivi socio-judiciaire. Inconnu de la justice avant l’annonce de cette peine mardi, il a été écroué à la suite de l’audience.