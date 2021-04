Lyon : un casting pour la nouvelle émission d'M6 portée sur l’immobilier

Après de nombreux programmes du même type, tel que "Chasseurs d’appart" ou "Recherche Appartement ou Maison", la chaine de la TNT M6 lance "Maison de Rêve". Une émission qui "permettra au téléspectateur de voir quelles sont les étapes d’un achat immobilier de A à Z".

Pour candidater il faut : rechercher une maison (les appartements ne sont pas compris), être à la recherche d’une résidence principale et avoir un dossier financier complet et validé par une banque.

Le casting et le tournage se terminent en juin 2021.

Les candidats peuvent postuler sur le site lancé pour l’occasion.