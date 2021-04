Villeurbanne : des "Tiny house" pour des mères isolées

Une flotte de 17 "Tiny house" (petites maisons préfabriquées) a été installée à Villeurbanne. Le but ? Redonner de l'indépendance à autant de mères isolées et leurs enfants. Ce petit village d'accueil prend place sur le terrain d'un ancien garage, appartenant aujourd'hui à la Métropole. "Je suis arrivée en France en 2016. Avant, j'habitais à l'hôtel. Je suis contente d'être ici : il y a la cuisine, une machine à laver,... je retrouve la liberté ! En plus il y a d'autres mamans, les enfants peuvent jouer ensemble et on est moins seules", témoigne une mère kosovare de deux enfants.

Avec un coût unitaire de 29 000 euros, ces petites maisonnettes permettent à la collectivité d'économiser les 65 euros que coûte une nuitée hôtelière. "C'est notre responsabilité d'accueillir des femmes isolées avec enfants. En plus, cette initiative permet un meilleur accompagnement pour une meilleure insertion", a ajouté le président de la Métropole Bruno Bernard. "Dès le premier jour de notre mandat, nous nous sommes engagés à répondre à l'urgence sociale (...) et à faire de notre territoire une Métropole accueillante", a précisé Renaud Payre, vice-président en charge de l'Habitat.

Ce petit hameau est géré par l'association "Le Mas". Le collectif est également en charge d'un autre site situé dans le 3e arrondissement de Lyon, destiné à l'accueil de 52 jeunes majeurs en recours de minorité. On nous promet la création de 210 places similaires d'ici la fin du premier semestre 2021.

Avec ce plan "Logement D'abord", la Métropole répond en partie à la crise du logement que connait le territoire. Pour rappel, la Fondation Abbé Pierre dénombre 18 000 sdf sur toute la collectivité. A partir du 26 avril prochain, ce seront 8,6 millions d'euros qui seront investis pour soutenir les acteurs du logement social.

L.M.