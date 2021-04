Stade Rochelais-LOU Rugby : les Lyonnais ne veulent pas passer à côté de leurs objectifs

Les Lyonnais attaquent la dernière ligne droite du championnat ce samedi sur la pelouse du Stade Rochelais, une des équipes en forme ces derniers temps. Les Rochelais pointent à la deuxième place du championnat et viennent de se qualifier pour leur première demi-finale de Champions Cup.



Mais malgré le défi qui les attend, les Rhodaniens ne partent pas défaitistes : "Tout le monde est dans la même dynamique. Les choses fonctionnent bien on se tire tous vers le haut", a déclaré l'ailier Xavier Mignot en conférence de presse d'avant-match. "On s'était fixé des objectifs en début de saison comme toutes les saisons. On n'a pas envie de passer à côté", a complété le pilier Raphael Chaume.



L'objectif est simple et clair pour les Lyonnais : se qualifier pour les phases finales. Ça commence par une victoire face aux Rochelais dès ce samedi.



Début du match à 21h05.