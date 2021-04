Près de Lyon : recherché, il tente de se faire passer pour son frère auprès des policiers 

Rue Pierre-Sémard, l’individu derrière le volant a donné une première identité aux forces de l’ordre, pas vraiment convaincus. Et pour cause, d’après Le Progrès, l’homme qui conduisait malgré le couvre-feu n’avait pas le permis de conduire et avait préféré donner le prénom de son frère, lui titulaire du papier rose. L’individu âgé de 27 ans a ainsi été interpellé et placé en garde à vue. Il était par ailleurs recherché dans le cadre d’autres affaires.

Durant son audition au poste, l’homme a reconnu les faits et fait désormais l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle.