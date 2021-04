Lyon : 700 Arméniens mobilisés pour commémorer le génocide et dénoncer la situation au Haut-Karabagh

Arméniens, Français aux origines caucasiennes, élus, sympathisants : beaucoup ont répondu à l’appel du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF) ce samedi après-midi. Environ 500 personnes se sont élancées rue de Sèze, aux alentours de 16h, pour rejoindre le mémorial lyonnais du génocide arménien place Antonin-Poncet. Le cortège s’est peu à peu élargi pour atteindre les 700 personnes, selon nos sources policières.

Roses rouges à la main et drapeaux arméniens ou artsakhtsis sur les épaules, les manifestants ont avancé dans le calme, au rythme des chants traditionnels et modernes. Il faut dire qu’ils étaient bien encadrés : le préfet avait prévu une forte présence policière pour protéger le cortège. Fort heureusement, il n’y a pas eu de débordement, et ce malgré la présence d’un petit nombre de turcophones visiblement venus pour perturber l’événement. "Aujourd’hui, je ne vais pas vous parler de ces personnes massacrées il y a plus d’un siècle mais je vais vous parler de la haine qu’ils ont subie et qui sévit toujours", a déclaré une représentante du CCAF à la foule, faisant écho aux Loups Gris, groupuscule extrémiste turc récemment dissous. Comme le démontre ce discours, la manifestation était à la fois commémorative et politique.

Najat Vallaud-Belkacem, "reine de la récupération"

Les organisateurs pouvaient également compter sur le soutien de plusieurs élus grands lyonnais, à l’image de Georges Képénékian. L’ancien maire de Lyon n’a jamais caché son engagement au sein de la communauté arménienne rhodanienne. Une fois arrivés en Presqu’île, les participants ont été rejoints par Najat Vallaud-Belkacem. La candidate PS aux élections régionale s’est affichée en tête de cortège. Parmi la foule, plusieurs groupes de manifestants l’ont qualifiée "reine de la récupération". Un sentiment partagé par Laurence Fautra, maire de Décines et très proche de la communauté arménienne de sa ville. "On sent que des élections approchent", a ironisé l’édile en notant que c’est la première fois qu’elle voit l’ancienne ministre de l’Education participer à un rassemblement de la sorte.

Un moment de recueillement et des dépôts de fleurs aux pieds des stèles commémoratives de la place Antonin-Poncet ont conclu l’événement peu avant 18h.

L.M.