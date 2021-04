ERAI : la Région Auvergne-Rhône-Alpes condamnée à rembourser plus de 10 millions d'euros, Wauquiez attaque Queyranne

La collectivité était poursuivie par le liquidateur judiciaire d'ERAI, qui lui réclamait plus de 10 millions d'euros au titre de fautes de gestion, six ans après la liquidation de la structure, qui aidait les entreprises rhônalpines à s'implanter à l'étranger. Une affaire qui avait débuté sous la mandature socialiste de Jean-Jack Queyranne. La Région devra ainsi rembourser la somme de 10,465 millions d'euros.

"Il est consternant de voir le bilan calamiteux de ce dossier. L’ex Région Rhône-Alpes, reconnue dirigeante de fait de l’association ERAI a, en toute connaissance de cause, poursuivi une exploitation structurellement déficitaire pendant plusieurs années et maintenu artificiellement ERAI en activité, ce qui constitue, non pas une simple négligence, compte tenu de la durée et de l’ampleur de cet état déficitaire, mais une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif dont elle doit être déclarée responsable", indique le Tribunal judiciaire de Lyon pour justifier sa décision. La justice qui qualifie d'opération "ruineuse" la construction du pavillon de Shanghai.

Dans un communiqué, Laurent Wauquiez souligne que cette "décision de justice confirme ce que nous avons toujours dénoncé : la gestion catastrophique de la précédente majorité socialiste, écologiste et extrême-gauche, qui conduit aujourd’hui la Région Auvergne-Rhône-Alpes à devoir assumer les fautes qu’elle a commises entre 2004 et 2015".

Une gestion "qui va coûter plus de 10 millions d'euros aux contribuables" d'Auvergne-Rhône-Alpes, dénonce le président LR. Ce dernier annonce "saisir la justice en considérant que le précédent exécutif a commis des fautes particulièrement graves qui engagent sa responsabilité personnelle" : "Ce n’est pas aux contribuables de payer pour les fautes de l’ancien exécutif socialiste, qui a conduit cette association à la ruine, créé une situation de conflit d’intérêt et a fermé les yeux, en n’exerçant pas son rôle de contrôle et d’information des élus régionaux, sur des manipulations budgétaires visant à rendre les comptes sciemment opaques".