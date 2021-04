Jean-Jack Queyranne bien entendu par la PJ de Lyon dans le cadre du scandale financier d'ERAI

C'est ce qu'ont révélé nos confrères de Lyon Capitale, évoquant une audition réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour prise illégale d'intérêts et délit et recel de favoritisme. L'ancien président de la Région Rhône-Alpes, qui a un temps démenti l'information, a effectivement été entendu, comme l'ont confirmé plusieurs sources et notamment le parquet de Lyon.

Le même jour, son successeur à la tête de la Région, Laurent Wauquiez, annonçait saisir la justice après le jugement d'Erai, en considérant que le précédent exécutif a commis "des fautes particulièrement graves qui engagent sa responsabilité personnelle" : "Ce n’est pas aux contribuables de payer pour les fautes de l’ancien exécutif socialiste, qui a conduit cette association à la ruine, créé une situation de conflit d’intérêt et a fermé les yeux, en n’exerçant pas son rôle de contrôle et d’information des élus régionaux, sur des manipulations budgétaires visant à rendre les comptes sciemment opaques".