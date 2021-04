Jean-Jack Queyranne entendu par la PJ de Lyon concernant ERAI : "Ça me tombe dessus cinq ans après, je ne sais pas pourquoi"

L’ancien président PS de la Région Rhône-Alpes a bien été entendu mardi par les enquêteurs concernant l’affaire ERAI et la plainte déposée par son successeur Laurent Wauquiez pour "prise illégale d’intérêts”, “favoritisme” et “abus de confiance".

Jean-Jack Queyranne a décidé de réagir auprès de l’AFP 24h après cette "audition libre, sans avocat". Et a joué la carte de l’étonnement : "J’ai été entendu sur l'ensemble du rapport. Ça me tombe dessus cinq ans après, je ne sais pas pourquoi".

Pour rappel, le dossier ERAI a connu un rebondissement mardi avec la décision du tribunal judiciaire de Lyon de condamner la Région à rembourser 10,4 millions d’euros au liquidateur judiciaire de l’ancienne structure censée promouvoir la collectivité à l’étranger et qui s’est révélée être un fiasco et un gouffre financier. D’où la décision de Laurent Wauquiez de pointer du doigt Jean-Jack Queyranne et d’attirer l’attention du parquet à son sujet.