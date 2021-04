Lyon : la déchèterie de Rillieux-la-Pape rouvrira ce mardi

Le site a été rénové afin de collecter les déchets occasionnels "en plus grande sécurité".

Ce mardi à 8h30, elle sera de nouveau accessible. La déchèterie éphémère fermera quant à elle ce vendredi 30 avril au soir.

Elle proposera désormais aux usagers "une donnerie, pour collecter les matins, du lundi au samedi, les objets réparables ou en bon état pour un groupement d’associations et de structures lyonnaises de l’économie sociale et solidaire (REED, Foyer Notre Dame des Sans-Abri, Fondation Armée du Salut…)".

Plusieurs nouveaux espaces ont été créés pour faciliter le tri. Avec "trois nouveaux quais de déchargement pour trier séparément les déchets d’éléments d’ameublement, les papiers et les cartons" et "une nouvelle plateforme de dépose de déchets en plateforme haute".

De plus, les travaux ont permis "une installation plus sécurisée avec un espace de déchargement spécifique pour les gravats, une nouvelle voie de sortie séparée de l’entrée de la plateforme, un local de vie et des locaux techniques reconstruits, l’assainissement des eaux de plateforme remis aux normes et la reprise des clôtures et l’installation de la vidéosurveillance".

C’est la société Veolia qui est en charge de l’exploitation du site par la Métropole.

Un budget de 1,25 million d’euros a été investi par la Métropole dans cadre de "sa programmation pluriannuelle d’investissement" pour réhabiliter la déchèterie.

Pour rappel :

Les déchèteries métropolitaines sont fermées les jours fériés, les samedis 1ers et 8 mai, jeudi 13 mai et lundi 24 mai.

La déchèterie fluviale située sur le quai Fulchiron fonctionne tous les samedis de 9h00 à 18h00 jusqu’au 31 octobre, à l’exception également des jours fériés. Elle sera fermée les samedis 1ers et 8 mai.

Les déchèteries mobiles à Lyon et Villeurbanne fonctionneront jusque fin juin, avec des horaires aménagés en semaine en fonction des décisions gouvernementales.

Retrouver le règlement intérieur des déchèteries et leurs horaires d’ouverture sur le site.